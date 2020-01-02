Рост посещаемости украинской Википедии в 2019 стал рекордным за четыре года

В 2019 году страницы украинского сегмента Википедии были посещены в сумме 707,5 млн раз, то есть на 17% больше, чем в 2018-м. Об этом сообщил в блоге редакторов украинской Википедии инициатор и соучредитель общественной организации "Викимедиа-Украина" Юрий Пероганич.

Так, по его словам, украинскую Википедию в 2018 году в целом посетили 602,4 млн раз.

Таким образом, в 2019 году она продемонстрировала наибольшую динамику роста просмотров, начиная с 2016 года.

Динамика посещений украинской Википедии. Фото: WikiUkraine

"Абсолютный годовой рост (с 2018 по 2019 год) составляет 105 млн просмотров!", - отметил Пероганич.

Как сообщали Українські Новини, в Российской Федерации решили заменить свободную энциклопедию "Википедия" и создать для это замену ей - "общенациональный интерактивный энциклопедический портал".

Ранее пользователям "Википедии" стали недоступны версии как минимум на четырех языках.