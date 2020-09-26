Количество тестов на антитела к коронавирусу возросло на четверть

25 сентября было проведено 29 273 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 6,4% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 25 809 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 26,6% больше по сравнению с 24 сентября.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 55 082 тестирования, из них 29 273 методом ПЦР, а также 25 809 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 185 926 исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 26 сентября поступило 4 131 сообщения о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 261 101 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, 24 сентября было проведено 27 497 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР и 20 386 исследований методом ИФА на антитела к коронавирусу.

Тем временем, в Украине новый "коронавирусный" антирекорд: 3833 случая и 76 смертей за сутки.

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