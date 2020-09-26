В Киеве за сутки 447 новых случаев коронавируса. Умерли 8 человек

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 25 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 447 человек до 21 492, умерших - на 8 до 350 .

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За прошлые сутки вирус обнаружили у 447 человек. В частности, у 42 детей. 8 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 350 киевлян. На сегодня в столице уже 21 492 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Заболели 230 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 175 мужчин в возрасте от 19 до 96 лет, 21 девочка от 1 до 16 лет и 21 мальчик от 4 лет до 16.

Также заболели 14 медиков.

Не уменьшается и количество госпитализированных больных.

В больницы столицы попали 59 пациентов, другие - на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за прошлые сутки 132 человека.

Всего коронавирус преодолели 6 387 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 66, в Оболонском - 60, но в Деснянском районе - 58 случаев. Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила! Берегите себя!" - добавил Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 24 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 380 человек до 21 045, умерших - на 9 до 342.

Тем временем, в Украине новый "коронавирусный" антирекорд: 3833 случая и 76 смертей за сутки.

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