подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Политика
  • Минсоцполитики выплатило компенсаций "пакета малыша" на 67 миллионов гривен
26 сентября 2020, суббота, 14:22 32
Политика 2020-09-26T14:30:02+03:00
Українські Новини
Минсоцполитики выплатило компенсаций "пакета малыша" на 67 миллионов гривен

Минсоцполитики выплатило компенсаций "пакета малыша" на 67 миллионов гривен

Ольга Фандорина
Социальные выплаты, Выплата, Монетизация, Пакет малыша
Пакет малыша. Фото: kherson.net
Пакет малыша. Фото: kherson.net

Министерство социальной политики выплатило 13 тыс. граждан денежную компенсацию натуральной помощи "пакет малыша" на сумму 67 млн ​​гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда социального страхования, передают Українськi Новини.

"С 1 сентября 2020 года Минсоцполитики началась реализация пилотного проекта по монетизации единоразовой натуральной помощи "пакет малыша" в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 29 июля № 744", - говорится в нем.

По состоянию на 25 сентября 13 тыс. человек уже перечислены средства денежной компенсации на сумму 67 млн ​​гривен.

Родители, которые получили средства на социальные карты, могут приобрести детские товары в заведениях торговли, которые присоединились к реализации пилотного проекта.

Сейчас в пилотный проект по монетизации единоразовой натуральной помощи "пакет малыша" присоединились 150 предприятий торговли, в том числе интернет-магазины.

Как сообщали Українськi Новини, 9 июля Минсоцполитики инициировало выплату денежной компенсации стоимости "пакета малыша" на родившихся в 2020 году и не получивших его детей.

Пилотный проект по монетизации "пакета малыша" начался с 1 сентября 2020 года.

Больше новостей о: Социальные выплаты Выплата Монетизация Пакет малыша

В Раде выступили за отмену монетизации "пакета мал...
С сегодняшнего дня родителям новорожденных начнут ...
Фирма из США откупилась от Тимошенко 11 млн доллар...
Формула начисления пенсий. От чего зависят выплаты...
Сегодня в Украине объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе курсантам
В Минобороны назвали предварительную причину катастрофы АН-26
Новости
Минсоцполитики выплатило компенсаций "пакета малыша" на 67 миллионов гривен 14:22
Партия "За майбутнє" выдвинула почти 30 тысяч кандидатов 14:01
Количество тестов на антитела к коронавирусу возросло на четверть 13:53
Умер один из курсантов, который находился в больнице. Тела всех погибших найдены 13:24
Курсанты, которые погибли в аварии в Чугуеве. Коллаж: РБК-Украина
В сети появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве 12:53
больше новостей
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
Колл-центр. Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киева
Звонили с угрозами даже тем, кто не имеет отношения к долгу. В Киеве закрыли два коллекторских "колл-центра" 11:39
Не хватает стажа для пенсии: какими будут выплаты и что предусмотрено законом 05:20 Инфографика
Пятую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно расти 11:39
В Украине участились хакерские атаки. Кого взламывают чаще всего 05:30
больше новостей
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
Колл-центр. Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киева
Звонили с угрозами даже тем, кто не имеет отношения к долгу. В Киеве закрыли два коллекторских "колл-центра" 11:39
В Евросоюзе Зеленскому заявили, что они - не благотворительная организация и не банкомат 19:58
В Киеве шесть школ закрыты на карантин, 296 классов на "дистанционке" 19:35
Во Львове бывший руководитель детского лагеря изнасиловал и растлил 11 девочек 22:35
больше новостей
В Украине новый "коронавирусный" антирекорд: 3833 случая и 76 смертей за сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok