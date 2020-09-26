Минсоцполитики выплатило компенсаций "пакета малыша" на 67 миллионов гривен

Министерство социальной политики выплатило 13 тыс. граждан денежную компенсацию натуральной помощи "пакет малыша" на сумму 67 млн ​​гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда социального страхования, передают Українськi Новини.

"С 1 сентября 2020 года Минсоцполитики началась реализация пилотного проекта по монетизации единоразовой натуральной помощи "пакет малыша" в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 29 июля № 744", - говорится в нем.

По состоянию на 25 сентября 13 тыс. человек уже перечислены средства денежной компенсации на сумму 67 млн ​​гривен.

Родители, которые получили средства на социальные карты, могут приобрести детские товары в заведениях торговли, которые присоединились к реализации пилотного проекта.

Сейчас в пилотный проект по монетизации единоразовой натуральной помощи "пакет малыша" присоединились 150 предприятий торговли, в том числе интернет-магазины.

Как сообщали Українськi Новини, 9 июля Минсоцполитики инициировало выплату денежной компенсации стоимости "пакета малыша" на родившихся в 2020 году и не получивших его детей.

Пилотный проект по монетизации "пакета малыша" начался с 1 сентября 2020 года.

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