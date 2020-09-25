подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
25 сентября 2020, пятница, 23:51 575
Общество 2020-09-26T00:45:01+03:00
Українські Новини
Найдены тела 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом, поиски продолжаются

Найдены тела 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом, поиски продолжаются

Ольга Фандорина
Авиакатастрофа, Крушение самолета, погибшие, Военный самолет
Крушение самолета Ан-26. Фото: Нацполиция
Крушение самолета Ан-26. Фото: Нацполиция

Министерство внутренних дел заявило, что, по информации диспетчера аэродрома, на борту упавшего самолета Ан-26 Вооруженных сил находилось 28 человек, найдены тела 22 погибших.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 28 человек. Найдены тела 22 погибших...", - говорится в нем.

Подчеркнуто, что 2 человека пострадали и поиски 4 человек продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров создал государственную комиссию по расследованию катастрофы самолета Ан-26 Вооруженных сил во главе с вице-премьер-министром - министром стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским.

Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26, на его борту находились курсанты.

Зеленский завтра вылетает в Харьков из-за аварии под Чугуевомю

На место происшествия отправились руководство Главного управления полиции в Харьковской области, следственно-оперативная группа Чугуевского отдела полиции, наряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Личный состав Чугуевского отдела полиции поднят по тревоге.

Больше новостей о: Авиакатастрофа Крушение самолета погибшие Военный самолет

Зеленский завтра вылетает в Харьков из-за аварии п...
Два человека погибли на пожаре в жилом доме в Харь...
В Индии во время посадки пассажирский самолет разв...
Самолет с курсантами разбился при посадке: он пров...
Найдены тела 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом, поиски продолжаются
Зеленский завтра вылетает в Харьков из-за аварии под Чугуевом
Новости
Накроют сильные дожди и ветер. В последние выходные сентября погода резко испортится 00:00
Найдены тела 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом, поиски продолжаются 23:51
В Италии произошел новый всплеск COVID-19 23:37
Зеленский завтра вылетает в Харьков из-за аварии под Чугуевом 23:22
Самолет с курсантами разбился при посадке: он проводил учебный полет 22:52
больше новостей
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
Колл-центр. Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киева
Звонили с угрозами даже тем, кто не имеет отношения к долгу. В Киеве закрыли два коллекторских "колл-центра" 11:39
Доллар немного подешевел: официальный курс валют от НБУ 05:15
больше новостей
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Колл-центр. Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киева
Звонили с угрозами даже тем, кто не имеет отношения к долгу. В Киеве закрыли два коллекторских "колл-центра" 11:39
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
В Евросоюзе Зеленскому заявили, что они - не благотворительная организация и не банкомат 19:58
больше новостей
Самолет с курсантами разбился при посадке: он проводил учебный полет
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok