Найдены тела 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом, поиски продолжаются

Министерство внутренних дел заявило, что, по информации диспетчера аэродрома, на борту упавшего самолета Ан-26 Вооруженных сил находилось 28 человек, найдены тела 22 погибших.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 28 человек. Найдены тела 22 погибших...", - говорится в нем.

Подчеркнуто, что 2 человека пострадали и поиски 4 человек продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров создал государственную комиссию по расследованию катастрофы самолета Ан-26 Вооруженных сил во главе с вице-премьер-министром - министром стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским.

Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26, на его борту находились курсанты.

Зеленский завтра вылетает в Харьков из-за аварии под Чугуевомю

На место происшествия отправились руководство Главного управления полиции в Харьковской области, следственно-оперативная группа Чугуевского отдела полиции, наряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Личный состав Чугуевского отдела полиции поднят по тревоге.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости