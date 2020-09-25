Чиновница Госархива сфотографировалась в немецкой каске со свастикой

Чиновница Центрального исторического государственного архива Украины Анна Путовая опубликовала собственную фотографию в немецкой каске времен Второй мировой войны с нацистской свастикой.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

Анна Путовая является выпускницей Института религиозных наук Фомы Аквинского в Киеве и начальником отдела справочного аппарата и учета документов Центрального исторического госархива Украины. Фотография была сделана в 2019 году, в разгар выборов Президента в Украине.

"Ахаха! Кум прислал мое старое фото с подписью "Пора на выборы!" - подписала фото Путовая.

"У меня лишь один вопрос: а действительно ли должно считаться допустимой нормой чтобы государственный чиновник демонстрировал у себя нацистскую символику, которую он носит, писал что придется участвовать в гражданской войне и по сути убивать соотечественников и рассказывать о том, что ему хочется избивать политических оппонентов пока не забьет их в землю?" - прокомментировал фотографию чиновницы блогер Александр Вознесенский.

Напомним, что ранее консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец был отстранен от служебных обязанностей из-за антисемитских публикаций в социальной сети Facebook. Среди записей Марущинца были такие: "Ж@ды объявили войну Германии в 1934 году", "Боже, накажи ж@дов", "Ж@ды – говно".

Марущинец был уволен, но апелляционный суд оправдал консула-антисемита. В решении суда говорилось, что сам факт использования слова "ж@д" не является доказательством антисемитизма, разжигания межнациональной вражды и шовинизма.

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