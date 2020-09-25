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25 сентября 2020, пятница, 17:29 97
Судебная власть 2020-09-25T18:12:38+03:00
Українські Новини
Тернопольский облсовет пожаловался в МВД и Офис генпрокурора из-за "давления" на депутата-антисемита, – Кузьми

Тернопольский облсовет пожаловался в МВД и Офис генпрокурора из-за "давления" на депутата-антисемита, – Кузьмин

Петр Стуженко
Антисемитизм, Ренат Кузьмин, МВД Украины, Офис Генпрокурора, Тернопольский облсовет, Богдан Яциковский
Ренат Кузьмин. Фото: Facebook
Ренат Кузьмин. Фото: Facebook

Тернопольский областной совет обратился к Офису генерального прокурора и министру внутренних дел Арсену Авакову по факту "давления" на депутата облсовета от Радикальной партии Ляшко Богданом Яциковского, который ранее исполнил антисемитскую песню "Ж@д перед повешением".

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

"Только что на очередной сессии Тернопольского областного совета 34 голосами принято решение об обращении к генеральному прокурору Украины и министру внутренних дел Украины о недопущении политического преследования оппозиционных политиков. Весьма благодарен всем оппозиционным политикам-депутатов за то, что поддержали меня в трудный момент", - написал Яциковский в социальной сети Facebook.

Это решение депутат назвал "мощным ответом" Ренату Кузьмину "и другим промосковским прихвостням, которые пытаются дестабилизировать ситуацию на Тернопольщине".

В свою очередь сам Кузьмин заявил, что Тернопольский облсовет также обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с требованием "прекратить давление" на депутата Яциковского, "распевавшего нацистские куплеты".

"Тиск" по мнению Тернопольского Совета, "чиниться" мною путем обращения в суд с заявлением о привлечении "автора и исполнителя" куплетов под названием "Ж*д перед повешеньем" к уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни. В этой связи у меня два вопроса: 1. Известно ли депутатам облсовета, что куплетист исполнял песню "Ж*д перед повешеньем", а вовсе не "Черемшину", как хотят представить его земляки? 2. Как Президент Зеленский будет "припиняти тиск", который я осуществляю: поручит Венедиктовой посадить меня в тюрьму или поручит Баканову меня "вивезти в Чечню..."?" - написал Кузьмин.

Напомним, СМИ опубликовали видеозапись, на которой зафиксировано как заместитель председателя Государственной комиссии Украины по полезным ископаемым, депутат Тернопольского облсовета Богдан Яциковский публично исполнил авторскую песню антисемитского содержания.

Ранее суд обязал Национальную полицию начать расследование по факту публичного исполнения депутатом антисемитской песни.

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