Бойко представил кандидатов ОПЗЖ в мэры Херсона и Геническа

24 сентября в Херсоне сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко представил кандидата в мэры Херсона Михаила Опанащенко, кандидата в мэры Геническа Александра Тулупова и областную команду партии, которая идет на местные выборы.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Наша команда идет во власть не ради каких-то амбиций, а для того чтобы помочь людям, обеспечить развитие Херсонщины. Сегодня потенциал региона не реализован, не решаются вопросы инфраструктуры. Основной проблемой все так же остаются дороги. Поэтому решение всех этих вопросов – от бытовых до общегосударственных, таких, как возрождение Херсонского судостроительного завода, – в приоритете у херсонской команды ОПЗЖ", – сказал Юрий Бойко.

Он также отметил, что все кандидаты, которых выдвинула партия, – это достойные и высокопрофессиональные люди. Кандидат в мэры Херсона – Михаил Опанащенко, в мэры Геническа – Александр Тулупов, список в Херсонский областной совет возглавил руководитель региональной организации ОПЗЖ Егор Устинов.

"У Херсонщины, как и у всей страны, есть перспективы для современного развития. У нас страна с колоссальными ресурсами, у нас очень высокообразованные трудолюбивые люди, и у нас есть все для того, чтобы быть успешными. И команда ОПЗЖ в состоянии этого добиться", – отметил Егор Устинов.

Обращаясь к кандидатам, сопредседатель партии ОПЗЖ подчеркнул, что, став властью, каждый день нужно помнить о своих избирателях и обязательствах, взятых перед ними.

"Люди вас ценят и вам доверяют. Но вы всегда должны чувствовать, все ли вы делаете правильно. Запомните этот день, запомните, о чем мы здесь говорили, и вперёд к победе!" – акцентировал Юрий Бойко.

Всего на Херсонщине партия выдвинула 564 кандидата в депутаты советов разных уровней. В команде люди различных профессий, но отличительной чертой каждого является опыт, ответственность и желание обеспечить людям комфортную и достойную жизнь. Чтобы они гордились своим городом, своим краем, и у них не возникало желания искать лучшей доли за рубежом.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости