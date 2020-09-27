Кто ищет, тот найдет. Три шага к успешному трудоустройству

Хотя рынок труда и начал понемногу оживать, соискателю сейчас приходится не сладко. Конкуренция, которая еще в начале года была 6-8 резюме на одну вакансию, пока увеличилась в 2-3 раза. Поэтому к процессу поиска работы следует подходить еще более ответственно. На вебинаре проекту Talent ON Елена Стрелец, Talent Acquisition Manager ООО "Нестле Украина", Ульяна Верхогляд, эксперт по работе с персоналом Vodafone Украины, и Юлия Дрожжина, руководитель экспертно-аналитического центра grc.ua, рассказали, что же стоит сделать, чтобы получить новую работу.

Учесть новые требования работодателей

По словам Юлии Дрожжин, коронакризис многое изменил на рынке труда. В частности, влияние на те требования, которые работодатели предъявляют к соискателям. Среди главных тенденций последних месяцев — максимальная оптимизация всех ресурсов. Бизнес отвергает все второстепенное, оставляя только самое необходимое — то, что способно генерировать прибыль. Поэтому умение работать в ситуации с ограниченными ресурсами сейчас выходит на первый план в требованиях к соискателям.

"Коронакризис сильно актуализировал потребность в синхронизации корпоративных ценностей и ценностей сотрудников. Если они идут отдельно друг от друга, то плодотворное долгосрочное сотрудничество у работника и работодателя вряд ли получится. Это следует учесть при поиске работы и быть готовым к тому, что вам будут задавать вопросы не только об опыте и навыки, но и те, которые призваны определить, разделяете ли вы ценности компании", — рассказывает Юлия Дрожжина, руководитель экспертно-аналитического центра grc.ua

К тому же опрос, проведенный специалистами grc.ua, показал, что 22% респондентов из числа работодателей увеличили перечень пожеланий к потенциальному работнику в разрезе soft-skills. Такой ответ чаще всего давали работодатели из отраслей "Розничная торговля", "СМИ, маркетинг", "Информационные технологии, системная интеграция, интернет", "Финансовый сектор" и другие. При этом только 18% опрошенных готовы идти на компромиссы по soft-skills. А вот, например, по hard-skills смогут уступить 48% респондентов.

О каких же "универсальных" навыках идет речь? Прежде всего, о взаимодействии с людьми, гибкость ума (умение быстро переключаться с одной задачи и мысли на другие), эмоциональный интеллект.

Откорректировать резюме

Следующий шаг в поиске работы — самопрезентация. И начинается она с резюме. Ведь каким бы высококвалифицированным специалистом вы ни были, некорректно составленное резюме может помешать вашему трудоустройству. Елена Стрелец, Talent Acquisition Manager ООО "Нестле Украина", метко отметила, что резюме для поисковика — идеальный способ подать себя в выгодном свете. Его цель — обратить внимание на себя при первом, обычно заочном, знакомстве, составить хорошее впечатление и побудить работодателя пригласить вас на личную встречу. При этом главный принцип подготовки резюме — подчеркнуть все положительные моменты и сделать незаметным, насколько это возможно, все, что не является вашей сильной стороной.

"Сейчас часто резюме анализируют боты или специализированные сервисы. И даже если его обрабатывает HR-специалист, он часто, как и автоматизированные решения, ищет совпадения по ключевым словам вашего резюме и вакансии. Поэтому проанализируйте несколько предложений о работе с интересной вам профсферы, чтобы выделить и использовать эти ключевые слова. И всегда будьте готовы подтверждать ваши навыки, в частности soft-skills, конкретными примерами из вашей практики", — рассказывает специалистка.

Подготовиться к собеседованию

По словам Ульяны Верхогляд, эксперта по работе с персоналом Vodafone Украины, подготовка к собеседованию состоит из 5 этапов:

"Аналитика": ознакомьтесь с предложениями на рынке труда, сформируйте список ТОП-10 "собственных" лучших компаний, внимательно ознакомьтесь с вакансиями и их требованиями и присылайте резюме на вакансии, что вас заинтересовали.

"Максимум информации": ознакомьтесь с сайтом компании, отзывами о ней, услугами / продуктами, предлагает компания и тому подобное.

"Имидж превыше всего": до встречи структурируйте вопросы для разговора, обращайтесь по правилам общего этикета и постарайтесь максимально успокоиться.

"Что мне сказать": расскажите правдивые факты и приведите примеры, иллюстрирующие опыт, освещайте свои достижения.

"Обратная связь": дождитесь оговоренного времени и поинтересуйтесь ответом, а в случае отказа - предложите оставить резюме в резерве.

"Не упустите возможности получить обратную связь от HR-специалиста. Вы выиграете от этого, даже если на эту должность вас не возьмут. Когда вы проявляете инициативу и заинтересованность в данной работе, то составляете впечатление лояльного поисковика. А значит, увеличиваете свои шансы на то, что в вашей кандидатуры вернутся в другой раз, когда будет вакансия, которая соответствует вашему уровню и квалификации ", — советует эксперт по работе с персоналом.

Как мообщали Українські Новини, спрос на офисы упадет из-за перевода сотрудников на "удаленку" и после карантина. А к обычному режиму роботы пока не готовы вернуться 40% украинцев.

Ранее писали, какую работу на "удаленке" чаще всего ищут украинцы.

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