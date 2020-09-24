Літню спеку місцями зіпсують дощі. Прогноз погоди на 25 вересня

За прогнозом погоди на п'ятницю, 25 вересня, в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+26 градусів, вночі +9...+11 градусів.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України вночі без опадів, мінлива хмарність, вдень лише в Тернопільській і Івано-Франківській області місцями невеликий дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень без істотних опадів, температура вночі +9...+12 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень без істотних опадів, температура вночі +9...+12 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +24...+26 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +23...+28 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +23...+28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів.

24 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +18...+21 градус, у Дніпрі біля Києва +17 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик попередив про погодні аномалії восени.

Також синоптики дали прогноз на всю осінь-2020 з заморозками в вересні і "бабиним літом" в листопаді.

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