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24 сентября 2020, четверг, 12:49 922
Общество 2020-09-24T12:49:01+03:00
Українські Новини
Спасение мототрассы в Буче. Громада отстояла в Верховном суде 60 га коммунальной земли стоимостью 75 млн грн

Спасение мототрассы в Буче. Громада отстояла в Верховном суде 60 га коммунальной земли стоимостью 75 млн грн

Павел Твердохлиб
Суд, Земля, Буча, мотокросс, Гуцуляк, Сус, Сона
СТК
СТК "СОНА". Фото Сона

Бучанская громада отстояла в суде 60 га земель коммунальной собственности, которые ранее пыталась истребовать в пользу государства прокуратура Киевской области в интересах Минобразования и науки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы Бучанского городского совета Тарас Шаправский.

"Сегодня совместно с коллегой Максимом Беляковым успешно защитили интересы Бучанской громады в Верховном суде от необоснованного иска прокуратуры Киевской области, поданного в интересах Министерства образования и науки Украины к Бучанскому городскому совету, спортивно-техническому клубу "Сона" о признании недействительными решения совета, расторжении договора аренды и истребовании в пользу государства 60 га земель коммунальной собственности (район гидроотвала), на части из которых расположена мототрасса международного уровня СТК "СОНА", - написал Шаправский.

Он уточнил, что Кассационный суд в составе Верховного Суда полностью отказал в удовлетворении кассационной жалобы прокурора и оставил в собственности Бучанской громады земельные участки общей площадью 60 га и стоимостью около 75 млн. грн.

"Только от арендной платы за пользование этими землями и земельного налога бюджет города ежегодно получает около 5 млн. грн., за счет чего городские власти имеют возможность реализовывать социально значимые объекты в громаде", - подчеркнул Шаправский.

Кроме того, по его словам, победа в этом деле означает, что функционированию мототрассы СТК "СОНА" теперь ничего не угрожает, а Буча сможет принимать еще много соревнований по мотокроссу всеукраинского и международного уровней.

"Более трех с половиной лет рассмотрения дела в судах различных инстанций, назначенные экспертизы, тома документов и письменных объяснений, приобщенных к делу, наработанная правовая позиция и убедительные выступления наших представителей - в конце концов принесли долгожданную победу в суде высшей инстанции. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит", - подытожил первый замглавы Бучанского горсовета.

Ранее сообщалось, что представители Бучанской громады сумели также отстоять законность распоряжения земельными участками на площади более 890 га, которые прокуратура пыталась истребовать у города и местных жителей. Ирпенский городской суд отменил свое решение то 17 октября 2014 года, которым более трети территории города Буча было признано лесом, который якобы находится за пределами населенного пункта.

В своих показаниях, опубликованных в ноябре 2017 года, экс-заместитель начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрий Сус рассказал, как глава департамента Владимир Гуцуляк по указанию генпрокурора Юрия Луценко требовал у него возбудить и расследовать уголовное дело против Федорука по факту "разворовывания" 890 га леса в Буче,  несмотря на отсутствие каких-либо реальных доказательств и беспочвенность обвинений.

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