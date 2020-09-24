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24 сентября 2020, четверг, 12:07 549
Политика 2020-09-24T13:45:02+03:00
Українські Новини
Руководство Кривбассжелезрудком сделало все возможное, чтобы выполнить требования шахтеров

Руководство Кривбассжелезрудком сделало все возможное, чтобы выполнить требования шахтеров

Анна Рудык
Шахтеры. Фото: 112.ua
Шахтеры. Фото: 112.ua

Руководство Кривбассжелезрудком сделало все возможное, чтобы устранить причины и последствия, которые могут возникнуть в связи с пребыванием бастующих шахтеров, которые остаются под землей после окончания рабочей смены, говорится в заявлении ОАО "Кривбассжелезрудком". 

Напомним, работники шахт "Родина", "Октябрьская", "Гвардейская" и "Терновская", проводят акции и протеста и требуют повышения заработной платы.

"Опираясь на реальные финансовые возможности, администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" повысила размеры тарифных ставок и окладов на 10-25% в зависимости от профессий. Также был дополнен список профессий работников, которым повышаются тарифные ставки и должностные оклады на 25%. Дополнительно предложили повышение размеров тарифных ставок и окладов всем работникам предприятия на 10% с 01.10.2020.", Об этом сообщено в официальном заявлении правления ОАО "Кривбассжелезрудком".

Правление "Кривбассжелезрудком" проводило неоднократные переговоры с представителями бастующих, предлагало различные варианты повышения заработной платы, подготовило и даже подписало Меморандум о взаимопонимании и выполнении встречных требований между администрацией и работниками ПАО "Кривбассжелезрудком", но до сих пор под землей находится часть работников. Администрация комбината инициировала переговоры с работниками, которые остаются в шахтах, но они отказываются подняться на поверхность для проведения переговоров. Правление комбината обращалось ко всем компетентным государственным регулирующим органам и профсоюзам с просьбой посодействовать тому, чтобы вывести людей на поверхность, но и это не привело к какому-либо результату.

Администрация комбината предупреждает, что в нынешних условиях оставаться в шахтах опасно для жизни и здоровья протестующих. Также дальнейшее блокирование производства может негативно повлиять на окружающую среду и привести к выходу из строя оборудования и убыткам предприятия. В результате администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" вынуждена объявить о начале процедуры остановки всех структурных подразделений предприятия и вывода всех коллективов в простой, говорится в заявлении.

Также правление вынуждено обратиться в правоохранительные органы с просьбой в рамках действующего законодательства и предоставленных им полномочий принудительно прекратить нарушение законодательства, блокирующее производственный процесс и имущество предприятия, а также дать правовую оценку действиям лиц, проводящих противоправную деятельность по отношению к предприятию или подстрекают к противоправной деятельности.

"Администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" не отказывается от дальнейших переговоров с протестующими, но исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность", сообщают в ОАО "Кривбассжелезрудком".

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