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24 вересня 2020, четвер, 12:07 316
Політика 2020-09-24T14:00:03+03:00
Українські Новини
Керівництво Кривбасзалізрудком зробило все можливе щоб виконати вимоги шахтарів

Керівництво Кривбасзалізрудком зробило все можливе щоб виконати вимоги шахтарів

Анна Рудык
Шахтарі. Фото: 112.ua
Шахтарі. Фото: 112.ua

Керівництво Кривбасзалізрудком зробило все можливе щоб усунути причини і наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з перебуванням страйкуючих шахтарів що залишаються під землею після закінчення робочої зміни, говориться в заяві ПАТ "Кривбасзалізрудком". 

Нагадаємо, працівники шахт "Родіна", "Октябрська", "Гвардійська" і "Тернівська", проводять акцію і протесту і вимагать підвищення заробітної плати.

"Спираючись на реальні фінансові можливості, адміністрація ПАТ "Кривбасзалізрудком" підвищила розміри тарифних ставок і окладів на 10–25% в залежності від професій. Також  був доповнений список професій працівників, яким підвищуються тарифні ставки й посадові оклади на 25%. Додатково запропонували підвищення розмірів тарифних ставок і окладів всім працівникам підприємства на 10% з 01.10.2020.", про це повідомлено в офіційній заяві правління ПАТ "Кривбасзалізрудком".

Правління "Кривбасзалізрудком" проводила неодноразові перемовини з представниками, що страйкують, пропонувала різні варіанти підвищення заробітної плати, підготувала і навіть підписала Меморандум про взаєморозуміння та виконання зустрічних вимог між адміністрацією та працівниками ПАТ "Кривбасзалізрудком", але і досі під землею знахдиться частина працівників. Адміністрація комбінату ініціювала переговори з працівниками, що залишаються в шахтах, але вони відмовляються піднятися на поверхню для проведення переговорів. Правління комбінату зверталося до всіх компетентних державних регулюючих органів та профспілок з проханням посприяти тому, щоб вивести людей на поверхню, але і це не призвело до будь-якого результату.

Адміністрація комбінату попереджає, що в нинішніх умовах залишатися в шахтах небезпечно для життя та здоров’я протестувальників.  Також подальше блокування виробництва може негативно вплинути на довкілля і привести до виходу з ладу обладнання і збитків підприємства. Внаслідок чого адміністрація ПАТ "Кривбасзалізрудком" змушена оголосити про початок процедури зупинки всіх структурних підрозділів підприємства і виведення всіх колективів в простій, говориться в заяві.

Також правління змушене звернутися до правоохоронних органів з проханням в межах діючого законодавства і наданих їм повноважень примусово припинити порушення законодавства, що блокують виробничий процес і майно підприємства, а також дати правову оцінку діям осіб, що проводять протиправну діяльність стосовно підприємства або підбурюють до протиправної діяльності.

"Адміністрація ПАТ "Кривбасзалізрудком" не відмовляється від подальших переговорів з протестувальниками, але виключно тоді, коли всі вони піднімуться на поверхню", повідомляють в ПАТ "Кривбасзалізрудком".

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