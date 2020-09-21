Все самое интересное о рыбной ухе, зелени и копченой колбасе: что покажут в "Полезной программе" на этой неде

В Украину уже пришла настоящая осень с похолоданиями, и даже несмотря на теплые деньки, настоящие хозяйки уже начинают собирать советы о сытных горячих блюдах и о способх сохранения свежести овощей, фруктов и зелени на ближайшее холодное время. А "Полезная программа" на Интере как раз на этой неделе покажет программы и о сытной рыбной ухе, говядине, копченой колбаске и даже мороженом.

Так, ведущий ток-шоу Александр Лукьяненко и эксперты проекта рассказывают, как выбирать качественные продукты питания, чем они полезны, а также делятся оригинальными рецептами и интересной информацией о популярных блюдах.

Во вторник, 22 сентября, в 10:00 на "Интере" выйдет новый выпуск ток-шоу "Полезная программа", посвященный мороженому.

Из чего производят одно из самых популярных лакомств? Как определить качество продукта? Чем мороженое полезно для здоровья? И можно ли его есть каждый день? Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта разберутся в различных сортах холодного десерта и научат зрителей правильно его выбирать. Звездный гость "Полезной программы" – певица Анна Добрыднева.

Эксперты "Полезной программы". Фото: Интер

В среду, 23 сентября, в 10:00 на "Интере" – программа о рыбной ухе.

Уха считается традиционно славянским блюдом. Однако мало кто знает, что до XI века ухой называли любой суп – куриный, гороховый, мясной... Значительно позже ее стали готовить из рыбы и название "уха" окончательно закрепилось за рыбным блюдом. Как его правильно приготовить? Из каких сортов рыбы получается самая вкусная уха? Чем она полезна для здоровья? Какая рыба лучше для ухи – свежая или мороженая? Какие бывают виды рыбной ухи и как приготовить их в домашних условиях? Звездный эксперт ток-шоу – ведущая Виктория Зубрейчук.

Проверка качества продуктов на "Полезной программе". Фото: Интер

В четверг, 24 сентября, в 10:00 на "Интере" – выпуск о том, на что обращать внимание при выборе зелени.

В давние времена была пословица: "Горсть петрушки подобна горсти золота". Чем так полезна зелень? Что лучше выбрать – петрушку или укроп? В чем отличие между зеленью, выращенной в теплицах и в открытом грунте? Как выбрать качественный продукт на прилавке? Что делать, чтобы срезанная зелень долго оставалась свежей? И как можно быстро приготовить пирог с зеленью и витаминный зеленый коктейль? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале "Интер". Звездный эксперт программы – телеведущий Вячеслав Соломка.

В пятницу, 25 сентября, в 10:00 зрители увидят программу, посвященную говядине.

Благодаря своему составу говядина считается одним из самых ценных видов мяса. Конечно, лишь в том случае, если оно свежее и качественное. На что нужно обращать внимание при покупке? Как влияет на полезные свойства говядины ее замораживание? Какая часть туши подходит для приготовления оссобуко, какая для бефстроганова, а что брать на стейк? И сколько можно хранить парное мясо в домашних условиях? Об этом зрители узнают в ток-шоу "Полезная программа" на телеканале "Интер". Звездный эксперт программы – певец Александр Кривошапко.

А в субботу, 26 сентября, в 10:00 на "Интере" – выпуск "Полезной программы" о копченой колбасе.

Хотя колбаса считается не самым полезным продуктом, многие признают: копченая – настоящая находка для пикников и путешествий. А еще – один из самых любимых деликатесов украинцев. Что на самом деле входит в состав копченой колбасы, которая лежит на полках супермаркетов? Каким способом можно проверить ее качество? Как среди многообразия разных видов колбасных изделий выбрать по-настоящему хороший продукт? В какой копченой колбасе меньше жиров? Какова норма ее потребления в сутки? И с чем ее рекомендуют есть диетологи? На эти вопросы в студии ток-шоу ответили ведущий Александр Лукьяненко, певица СолоХа и другие эксперты программы.

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