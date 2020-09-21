подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Все самое интересное о рыбной ухе, зелени и копченой колбасе: что покажут в "Полезной программе" на этой неделе
21 сентября 2020, понедельник, 14:33 387
Жизнь 2020-09-21T14:33:15+03:00
Українські Новини
Все самое интересное о рыбной ухе, зелени и копченой колбасе: что покажут в "Полезной программе" на этой неде

Все самое интересное о рыбной ухе, зелени и копченой колбасе: что покажут в "Полезной программе" на этой неделе

Ольга Фандорина
Мороженое, Говядина, Полезная программа, зелень, Рыбная уха, Копченая колбаса
Мороженое на
Мороженое на "Полезной программе". Фото: Интер

В Украину уже пришла настоящая осень с похолоданиями, и даже несмотря на теплые деньки, настоящие хозяйки уже начинают собирать советы о сытных горячих блюдах и о способх сохранения свежести овощей, фруктов и зелени на ближайшее холодное время. А "Полезная программа" на Интере как раз на этой неделе покажет программы и о сытной рыбной ухе, говядине, копченой колбаске и даже мороженом. 

Так, ведущий ток-шоу Александр Лукьяненко и эксперты проекта рассказывают, как выбирать качественные продукты питания, чем они полезны, а также делятся оригинальными рецептами и интересной информацией о популярных блюдах.

Во вторник, 22 сентября, в 10:00 на "Интере" выйдет новый выпуск ток-шоу "Полезная программа", посвященный мороженому.

Из чего производят одно из самых популярных лакомств? Как определить качество продукта? Чем мороженое полезно для здоровья? И можно ли его есть каждый день? Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта разберутся в различных сортах холодного десерта и научат зрителей правильно его выбирать. Звездный гость "Полезной программы" – певица Анна Добрыднева.

Эксперты Эксперты "Полезной программы". Фото: Интер

В среду, 23 сентября, в 10:00 на "Интере" – программа о рыбной ухе.

Уха считается традиционно славянским блюдом. Однако мало кто знает, что до XI века ухой называли любой суп – куриный, гороховый, мясной... Значительно позже ее стали готовить из рыбы и название "уха" окончательно закрепилось за рыбным блюдом. Как его правильно приготовить? Из каких сортов рыбы получается самая вкусная уха? Чем она полезна для здоровья? Какая рыба лучше для ухи – свежая или мороженая? Какие бывают виды рыбной ухи и как приготовить их в домашних условиях? Звездный эксперт ток-шоу – ведущая Виктория Зубрейчук.

Проверка качества продуктов на Проверка качества продуктов на "Полезной программе". Фото: Интер

В четверг, 24 сентября, в 10:00 на "Интере" – выпуск о том, на что обращать внимание при выборе зелени.

В давние времена была пословица: "Горсть петрушки подобна горсти золота". Чем так полезна зелень? Что лучше выбрать – петрушку или укроп? В чем отличие между зеленью, выращенной в теплицах и в открытом грунте? Как выбрать качественный продукт на прилавке? Что делать, чтобы срезанная зелень долго оставалась свежей? И как можно быстро приготовить пирог с зеленью и витаминный зеленый коктейль? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале "Интер". Звездный эксперт программы – телеведущий Вячеслав Соломка.

В пятницу, 25 сентября, в 10:00 зрители увидят программу, посвященную говядине.

Благодаря своему составу говядина считается одним из самых ценных видов мяса. Конечно, лишь в том случае, если оно свежее и качественное. На что нужно обращать внимание при покупке? Как влияет на полезные свойства говядины ее замораживание? Какая часть туши подходит для приготовления оссобуко, какая для бефстроганова, а что брать на стейк? И сколько можно хранить парное мясо в домашних условиях? Об этом зрители узнают в ток-шоу "Полезная программа" на телеканале "Интер". Звездный эксперт программы – певец Александр Кривошапко.

А в субботу, 26 сентября, в 10:00 на "Интере" – выпуск "Полезной программы" о копченой колбасе.

Хотя колбаса считается не самым полезным продуктом, многие признают: копченая – настоящая находка для пикников и путешествий. А еще – один из самых любимых деликатесов украинцев. Что на самом деле входит в состав копченой колбасы, которая лежит на полках супермаркетов? Каким способом можно проверить ее качество? Как среди многообразия разных видов колбасных изделий выбрать по-настоящему хороший продукт? В какой копченой колбасе меньше жиров? Какова норма ее потребления в сутки? И с чем ее рекомендуют есть диетологи? На эти вопросы в студии ток-шоу ответили ведущий Александр Лукьяненко, певица СолоХа и другие эксперты программы.

Больше новостей о: Мороженое Говядина Полезная программа зелень Рыбная уха Копченая колбаса

Маршрутка сбила на переходе невесту экс-главы САП Холодницкого во Львове
Украина стала второй в Европе по суточной смертности от коронавируса
Новости
На Одесском заводе начали производить кислородные концентраторы для больных COVID-19 16:22
Антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения депутату Юрченко 16:15
В районном суде Харькове выявили вспышку коронавируса 16:09
На улице Борщаговской в Киеве начался ремонт дороги. Фото: mygid.info
На улице Борщаговской в Киеве на месяц частично ограничили движение 16:05 Карта
"Батьківщина" обнародовала программу на местные выборы в Киеве 15:49
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Невыгодные акции и манипуляции с ценами. Как супермаркеты обманывают украинцев 06:00
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвал предварительную причину взрыва на заводе в Киеве 23:32
Переход на зимнее время-2020. Когда украинцы переведут стрелки часов 05:45
больше новостей
Пройти ПЦР-тест на коронавирус можно бесплатно: в Минздраве раскрыли алгоритм 23:05
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Глава Минфина объяснил, почему в Офисе президента вырастут зарплаты 08:43
Политическая партия "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" выдвинула 1488 кандидатов в областной и местные советы Киевской области 13:55
больше новостей
В Киевской области из-за коронавируса закрыли больше 30 школ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok