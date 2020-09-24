В Ровенской области община ПЦУ выселяет священника УПЦ из дома

В Ровенской области в поселке Полесское община Православной церкви украины (ПЦУ) выселяет священника Украинской православной церкви (УПЦ) Степана Корольчука из собственного дома, где он проживает вместе с семьей более 20 лет.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua, ссылаясь на опубликованную видеозапись.

На видеозаписи видно, как к дому священника Свято-Михайловской общины УПЦ пришли представители общины ПЦУ и потребовали освободить дом. В доме, в котором приживает семья Степана Корольчука, уже прописали священника ПЦУ, на это повлиял местный сельский голова.

Члены православной общины требовали освободить дом. "Пришли Вас предупредить, устно пока. Если Вы по-хорошему не освобождаете, мы освобождаем сами", - заявил один из активистов. Также сторонники ПЦУ добавили, что разрушат фанерную пристройку к стене дома, где община УПЦ после захвата их храма вынуждена теперь проводить богослужения.

"Мы будем делать ремонт, чтобы поселить своего батюшку. Поменяем окна на пластиковые, еще что-то, что посчитает нужным община. Мы не против, пусть они собираются, но пусть дом нашем батюшке отдадут и молятся, где хотят", - объяснила одна из женщин.

Отец Степан является настоятелем Свято-Михайловского прихода уже 25 лет, 20 из которых с семьей живет в церковном здании. Вместе со священником проживают пятеро его детей, два зятя и двое внуков.

Telegram-канал PavlovskyNews сообщил, что конфликт в селе начался в 2019 году, когда община ПЦУ перерегистрировала на себя церковь, где до этого служили верующие Украинской православной церкви. После этих событий верующие ПЦУ служили в храме, а община УПЦ была вынуждена проводить богослужения в палатке - во дворе священника.

Представители ПЦУ грозились силой выдворить священника из дома, но местные правоохранители сообщили, что без решения суда не будут способствовать такому выселению. Суд по данному делу состоится в пятницу, 25 сентября.

Напомним, в прошлом году в селе Полесское сторонники ПЦУ захватили храм. Прихожане Свято-Михайловской общины рассказали, что захват произошел при содействии полиции и местных властей.

Также СМИ сообщали, как представители ПЦУ силой изгнали из храма священника УПЦ в селе Копытов Ровенской области.

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