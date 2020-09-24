подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
24 сентября 2020, четверг, 08:16 17 Видео
Общество 2020-09-24T08:16:02+03:00
Українські Новини
В Ровенской области община ПЦУ выселяет священника УПЦ из дома

В Ровенской области община ПЦУ выселяет священника УПЦ из дома

Павел Твердохлиб
УПЦ, Украинская православная церковь, Принудительное выселение, Православная церковь Украины, ПЦУ, Свято-Михайловская община, Полесское, Степан Корольчук
Активисты общины ПЦУ дали 2 дня на выселение священнику УПЦ. Кадр из видео
Активисты общины ПЦУ дали 2 дня на выселение священнику УПЦ. Кадр из видео

В Ровенской области в поселке Полесское община Православной церкви украины (ПЦУ) выселяет священника Украинской православной церкви (УПЦ) Степана Корольчука из собственного дома, где он проживает вместе с семьей более 20 лет.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua, ссылаясь на опубликованную видеозапись.

На видеозаписи видно, как к дому священника Свято-Михайловской общины УПЦ пришли представители общины ПЦУ и потребовали освободить дом. В доме, в котором приживает семья Степана Корольчука, уже прописали священника ПЦУ, на это повлиял местный сельский голова.

Члены православной общины требовали освободить дом. "Пришли Вас предупредить, устно пока. Если Вы по-хорошему не освобождаете, мы освобождаем сами", - заявил один из активистов. Также сторонники ПЦУ добавили, что разрушат фанерную пристройку к стене дома, где община УПЦ после захвата их храма вынуждена теперь проводить богослужения.

"Мы будем делать ремонт, чтобы поселить своего батюшку. Поменяем окна на пластиковые, еще что-то, что посчитает нужным община. Мы не против, пусть они собираются, но пусть дом нашем батюшке отдадут и молятся, где хотят", - объяснила одна из женщин.

Отец Степан является настоятелем Свято-Михайловского прихода уже 25 лет, 20 из которых с семьей живет в церковном здании. Вместе со священником проживают пятеро его детей, два зятя и двое внуков.

Telegram-канал PavlovskyNews сообщил, что конфликт в селе начался в 2019 году, когда община ПЦУ перерегистрировала на себя церковь, где до этого служили верующие Украинской православной церкви. После этих событий верующие ПЦУ служили в храме, а община УПЦ была вынуждена проводить богослужения в палатке - во дворе священника.

Представители ПЦУ грозились силой выдворить священника из дома, но местные правоохранители сообщили, что без решения суда не будут способствовать такому выселению. Суд по данному делу состоится в пятницу, 25 сентября.

Напомним, в прошлом году в селе Полесское сторонники ПЦУ захватили храм. Прихожане Свято-Михайловской общины рассказали, что захват произошел при содействии полиции и местных властей.

Также СМИ сообщали, как представители ПЦУ силой изгнали из храма священника УПЦ в селе Копытов Ровенской области.

Больше новостей о: УПЦ Украинская православная церковь Принудительное выселение Православная церковь Украины ПЦУ Свято-Михайловская община Полесское Степан Корольчук

Вопросами правопорядка должны заниматься исключите...
Зеленский отправил подписантов петиции о передаче ...
В Киеве силой "выбросили" из общежития Минюста 25 ...
COVID-19 диагностировали у архиепископа Черновицко...
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института
В Офисе Президента отрицают, что окружение Зеленского участвовало в коррупционных схемах
Новости
Активисты общины ПЦУ дали 2 дня на выселение священнику УПЦ. Кадр из видео
В Ровенской области община ПЦУ выселяет священника УПЦ из дома 08:16 Видео
Конвертопланы над Киевом, тайная инаугурация Лукашенко, странные убытки Нефтегаза 07:00 Новости дня
Кредитка. Фото: pixabay
Платежная безопасность. Как уберечь себя от мошенничества с банковскими картами 06:22
В Украине отменили пенсионный сбор при первой покупке жилья 06:20
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
больше новостей
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Что Ярославский строит в аэропорту Днепра: впервые обнародованы детальные планы нового аэропорта 08:55
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
У сбитой во Львове невесты Холодницкого ушиблены рука и лоб 12:16
больше новостей
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
В Киевской области "Европейская Солидарность" "зачистила" от идейных депутатов ячейки в Буче и Вишневом 09:25
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
В январе-июле из-за гриппа и пневмонии в Украине умерло в 2 раза больше человек, чем от COVID-19 14:34
больше новостей
Уровень теневой экономики в Украине вырос выше 30%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok