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23 сентября 2020, среда, 19:50 349
Общество 2020-09-23T19:51:02+03:00
Українські Новини
В Кабмине предлагают создать в Киевской области Национальное военное кладбище

В Кабмине предлагают создать в Киевской области Национальное военное кладбище

Кира Молчанова
Кладбище, Киевская область, Мемориал, Национальное военное мемориальное кладбище
Кладбище. Фото: pixabay
Кладбище. Фото: pixabay

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде урегулировать создание Национального военного мемориального кладбища в Киевской области.

Соответствующий законопроект одобрен на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Документ разработан во исполнение постановления Верховной Рады от 2 июня 2011 года "О Национальном военном мемориальном кладбище".

 В то же время в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что законодательство не предусматривает понятие Национального военного мемориального кладбища и особенности его правового статуса, и законодательное урегулирование этого вопроса будет способствовать реализации проекта.

В частности, предлагается дополнить закон "О захоронении и похоронном деле" определением, что Национальное военное мемориальное кладбище архитектурно-художественный комплекс, размещенный на специально отведенном земельном участке на территории Киевской области, предназначенный для организации почетных захоронений и перезахоронений борцов за независимость Украины в ХХ веке, военнослужащих, погибших во время выполнения боевых заданий, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Предлагается закрепить, что Национальное военное мемориальное кладбище является объектом права государственной собственности и не подлежит приватизации или передаче в аренду.

Заказчиком строительства мемориального кладбища является центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию госполитики в сфере соцзащиты ветеранов войны (на данный момент Министерство по делам ветеранов).

Строительство мемориального кладбища и расходы на захоронение на его территории осуществляются за счет средств госбюджета.

Порядок организации захоронений и перезахоронений на территории кладбища, образец надмогильных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на его территории, утверждаются Кабмином.

В случае осквернения могил и надмогильных сооружений компенсация материальных убытков осуществляется за счет средств госбюджета с последующей их компансацией за счет виновных лиц.

Оговорено, что на кладбище не могут быть захоронены лица, занимавшие руководящие должности в коммунистической партии (от должности секретаря районного комитета и выше), а также занимавшие руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, УССР, работники советских органов госбезопасности всех уровней.

Закон предлагается ввести в силу через год со дня, следующего за днем опубликования.

Ориентировочная стоимость работ по благоустройству участка для захоронений (планирование рельефа, создание системы орошения, устройство газонного покрытия) площади 1 га оценивается в 700 тыс. гривен; сооружение входной группы с музейным комплексом общей площадью 1 тыс. кв. м - 1,5 млн гривен; сооружение административно-хозяйственного блока для администрации и обслуживающего персонала общей площадью 1,1 тыс. кв. м - 10 млн гривен; стоимость сооружения ритуального здания площадью 700 кв. м - 7 млн гривен; средняя стоимость захоронения составит 4,4 тыс. гривен.

В то же время отмечается, что полный объем материальных и финансовых расходов для прогнозирования строительства и содержания объекта и проведения процедуры захоронений будет рассчитан после утверждения места его расположения.

Как сообщали Українські Новини, 2 июня 2011 года Верховная Рада решила создать Национальное военное мемориальное кладбище.

В Израиле разработали приложение, которое помогает людям находить могилы своих родственников на больших кладбищах.

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