В Израиле запустили приложение для поиска могил родственников на больших кладбищах

В Израиле разработали приложение, которое помогает людям находить могилы своих родственников на больших кладбищах. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на Reuters.

Приложение Gravez разработали по заказу похоронного общества Израиля Chevra Kadisha, которое следит за правильной подготовкой тела к погребению и похоронами без осквернения. Воплотить идею в реальность помогли разработчики приложений Corido при помощи беспилотников, которые изучают кладбища, снимают надписи на могильных камнях и вносят сведения в карту. Сейчас в приложение добавлено уже 1,3 млн могил на 30 крупнейших кладбищах Израиля.

"Люди, которые годами не были на могилах своих родственников и хотят их найти, теряются, потому что на кладбище появляются новые могилы. Мы наносим на карту все географические элементы, пути, участки, интересные места. Менеджеры кладбища постоянно обновляют систему", — рассказал менеджер по обслуживанию проекта Chevra Kadisha Иегуда Ханфлинг.

Разработчик добавил, что приложение бесплатное, оно подсказывает ближайшую к месту захоронения парковку и предоставляет список молитв, которые обычно произносят над могилами родственников. Кроме того, вскоре программа планирует запустить услугу доставки цветов на могилу, уборки и ремонта надгробий.



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