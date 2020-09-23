У Кабміні пропонують створити в Київській області Національне військове кладовище

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді врегулювати створення Національного військового меморіального кладовища в Київській області.

Відповідний законопроєкт схвалено на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Документ розроблено на виконання постанови Верховної Ради від 2 червня 2011 року "Про Національне військове меморіальне кладовище".

У той же час в пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що законодавство не передбачає поняття Національного військового меморіального кладовища і особливості його правового статусу, і законодавче врегулювання цього питання сприятиме реалізації проєкту.

Зокрема, пропонується доповнити закон "Про поховання та похоронну справу" визначенням, що Національне військове меморіальне кладовище архітектурно-художній комплекс, розміщений на спеціально відведеній земельній ділянці на території Київської області, призначений для організації почесних поховань і перепоховань борців за незалежність України в ХХ столітті, військовослужбовців, які загинули під час виконання бойових завдань, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю в результаті війни і громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Пропонується закріпити, що Національне військове меморіальне кладовище є об'єктом права державної власності і не підлягає приватизації або передачі в оренду.

Замовником будівництва меморіального кладовища є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в сфері соцзахисту ветеранів війни (на даний момент Міністерство у справах ветеранів).

Будівництво меморіального кладовища і витрати на поховання на його території здійснюються за рахунок коштів держбюджету.

Порядок організації поховань та перепоховань на території кладовища, зразок надмогильних споруд і меморіальних табличок, що встановлюються на його території, затверджуються Кабміном.

У разі осквернення могил і надмогильних споруд компенсація матеріальних збитків здійснюється за рахунок коштів держбюджету з подальшою їх компенсацією за рахунок винних осіб.

Обумовлено, що на кладовищі не можуть бути поховані особи, що займали керівні посади в комуністичній партії (з посади секретаря районного комітету і вище), а також займали керівні посади в вищих органах влади і управління СРСР, УРСР, працівники радянських органів держбезпеки всіх рівнів.

Закон пропонується ввести в силу через рік з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Орієнтовна вартість робіт з благоустрою ділянки для поховань (планування рельєфу, створення системи зрошення, пристрій газонного покриття) площі 1 га оцінюється в 700 тис. гривень; спорудження вхідної групи з музейним комплексом загальною площею 1 тис. кв. м - 1,5 млн гривень; спорудження адміністративно-господарського блоку для адміністрації та обслуговуючого персоналу загальною площею 1,1 тис. кв. м - 10 млн гривень; вартість споруди ритуального будинку площею 700 кв. м - 7 млн ​​гривень; середня вартість поховання складе 4,4 тис. гривень.

У той же час відзначається, що повний обсяг матеріальних і фінансових витрат для прогнозування будівництва та утримання об'єкта і проведення процедури поховань буде розрахований після затвердження місця його розташування.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада створила національний військовий меморіальний цвинтар. За відповідний проєкт постанови номер 8052 проголосували 227 депутатів при мінімально необхідних 226.

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