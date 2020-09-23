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23 сентября 2020, среда, 16:07 477
Транспорт 2020-09-23T16:18:06+03:00
Українські Новини
В порту "Южный" танкеры с аммиаком сопровождают непригодные для такой работы буксиры, – СМИ

В порту "Южный" танкеры с аммиаком сопровождают непригодные для такой работы буксиры, – СМИ

Сергей Паламаренко
Танкер, ОПЗ, пожарная безопасность, Морпорт
Буксир
Буксир "Витязь" признали непригодным для противопожарной безопасности. Фото: unian.net

Вчера, 22 сентября, в порту "Южный" первую проводку осуществил буксир "Витязь", признанный непригодным для осуществления противопожарной безопасности. "Витязь" швартовал танкер Gaz Serenity, который встал на причал Одесского припортового завода (ОПЗ) под загрузку аммиаком.

Об этом сообщило информационное агентство УНИАН.

Буксир "Витязь" в последние несколько недель не сходил из лент новостей – судно не прошло техническую комиссию Администрации морских портов Украины (АМПУ) и было признано непригодным для обеспечения пожарной безопасности. Тем не менее, вопреки решению комиссии, Максим Широков, глава Южненского филиала АМПУ, подписал приказ о назначении "Витязя" буксиром пожарной безопасности. К слову, согласно законодательству, такие решения в портах должны принимать капитаны, что уже свидетельствует о превышении чиновником полномочий.

Эта история приобрела широкую огласку по причине социальной значимости – порт "Южный" является критично опасным предприятием. Именно тут находится ОПЗ, обрабатывающий опасные грузы, именно тут под открытым небом нашли 10 тыс. тонн аммиачной селитры – той самой, которая привела к масштабнейшему взрыву в порту Бейрут, тут же грузят карбамид. Только за июль-август, по данным "Радио Свобода", в украинском порту отгрузили 12 тыс. тонн селитры. Вопрос пожарной безопасности в "Южном" – максимально острый и, казалось бы, должен быть приоритетным для чиновников, в чьи функции это входит.

"Витязь" пришел в порт по заявке компании Аксон Шиппинг, аффилированной с бывшим директором ОПЗ Сергеем Назаренко. Его очевидную техническую непригодность признают и эксперты, и профильная комиссия, тем не менее буксир получил разрешение на работу. Такое халатное решение вызвало возмущение местных жителей, которые выходили на пикеты и обратились с коллективным письмом к руководителю Широкова – Александру Голодницкому.

Тем не менее, "Витязь" вышел на работу – правда, не буксиром пожарной безопасности, а швартовщиком. Для швартовых работ "Витязь" пригоден плохо – это одновинтовой и маломаневренный буксир, который банально может повредить судно из-за своей слабой поворотливости. Вероятно, именно публичный скандал вынудил местных чиновников вызвать в порт "Южный" еще один буксир из Николаева – "Килби".

"Килби" не оснащен средствами пожаротушения в соответствии с требованиями правил Регистра судоходства Украины для обеспечения борьбы с пожарами на сторонних судах и объектах, не имеет в основном символе класса Регистра судоходства Украины знака оснащенности судна средствами борьбы с пожарами на других судах и соответственно имеет право тушить пожары на других судах.

Кроме того, в нарушение Обязательных постановлений по морскому порту "Южный" для проведения швартовки и отшвартовки  судна - газовоза Gaz Serenity 21 и 22  сентября 2020 года был допущен неисправный буксир Midas, члены экипажа которого не прошли курс обучения по обслуживанию судов–газовозов.

По оценкам экспертов, средняя рыночная цена буксирной проводки такого судна, как Gaz Serenity – около 40 тыс. долларов за постановку, и столько же – за выход из порта. При этом, за аренду того же "Витязя" государственный порт "Усть-Дунайск" получает около 400 долларов в сутки.

Вероятно, именно очевидная маржинальность такой работы и является причиной регулярных коррупционных скандалов, которые возникают вокруг буксирного рынка. Текущую ситуацию СМИ связывают с Юрием Киселем, председателем Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, и Борисом Козырем, народным депутатом прошлого созыва, а также бывшим (2013-2014) помощником министра инфраструктуры.

По данным журналистов, с недавних пор Максим Широков также пользуется поддержкой бывшего сотрудника Службы безопасности Украины и заместителя председателя АМПУ Алексея Кошина, который, по данным СМИ, ранее участвовал в рейдерских атаках на бизнес.

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