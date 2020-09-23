24.09.20 12:00 Пресс-конференция: "Сегодня - остановка вагоностроительных заводов, завтра - банкротство логистических компаний. Вагоностроители и логисты требуют от правительства принять срочные меры!"

24 сентября 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция руководителей вагоностроительных предприятий, логистических компаний и компаний перевозчиков на тему: "Сегодня - остановка вагоностроительных заводов страны, завтра - банкротство логистических компаний. Требуем от правительства принять безотлагательные меры".

На сегодня в Украине зарегистрировано около 190 тысяч грузовых вагонов в частной и государственной собственности. Вследствие продления сроков эксплуатации на сегодня около 64 тысяч грузовых вагонов или 43,5% всего подвижного состава Украины исчерпали свой нормативный ресурс.

Кроме того, к этим вагонам ежегодно добавляются тысячи импортируемых из страны-агрессора грузовых вагонов, которые списываются там и за бесценок продаются в Украине. С 2016-2019 годы в Украину было ввезено из РФ у 18 тысяч вагонов, исчерпавших свой срок эксплуатации, курсирование которых в России запрещено.

64 тисячи единиц изношенного и устаревшего подвижного состава продолжают ежедневно курсировать железнодорожными путями Украины, из-за чего:

повышается разрушительное воздействие на железнодорожные пути;

почти в 3 раза увеличиваются текущие затраты на эксплуатацию;

втрое увеличивается количество внеплановых ремонтов и простоев парка;

снижается конкурентоспособность железнодорожных перевозок по территории Украины;

создается техногенный риск для функционирования железнодорожного сектора.

Сегодня уже фактически под угрозой существования - вагоностроительные предприятия и компании смежных отраслей Украины, которые задействованны в производстве железнодорожных вагонов, а это - сотни предприятий и сотни тысяч человек.

При неизменной политике по эксплуатации изношенного подвижного состава, экономика Украины недополучит:

150 млрд гривен инвестиций в железнодорожную отрасль;

мультипликативный рост отечественной экономики с учетом смежных отраслей минимум на 350 млрд грн, или около 10% дополнительного роста ВВП Украины;

более чем 45 млрд. налогов в бюджеты различных уровней;

инвестиции в развитие продуктивности производства в более чем на 150 украинских предприятий;

120 000 созданных рабочих мест в для специалистов тяжелой промышленности страны и остановку оттока профессиональных кадров за границу;

около $300 млн, которые будут выплачены России за грузовые вагоны с истекшим сроком эксплуатации.

Как этого не допустить и срочные меры для этого необходимы?

Подробнее о рисках ситуации и требования вагоностроителей и логистов расскажут:

Максим Крамаренко, председатель правления, директор ОАО "Крюковский вагоностроительный завод";

председатель правления, директор ОАО "Крюковский вагоностроительный завод"; Александр Жуков, технический директор ЗАО "Днепровагонмаш";

технический директор ЗАО "Днепровагонмаш"; Александр Закирбаев, директор МП "Днепродзержинский сталелитейный завод";

директор МП "Днепродзержинский сталелитейный завод"; Андрей Жарий, генеральный директор "Аурум Груп";

генеральный директор "Аурум Груп"; Владимир Иващенко, директор "ТАС-Логистик";

директор "ТАС-Логистик"; Дмитрий Троекуров, заместитель директора по правовым вопросам "Первая Логистическая Компания".

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

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