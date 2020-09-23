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  • 24.09.20 12:00 Пресс-конференция: "Сегодня - остановка вагоностроительных заводов, завтра - банкротство логистических компаний. Вагоностроители и логисты требуют от правительства принять срочные меры!"
23 сентября 2020, среда, 15:30 17
Пресс-центр 2020-09-23T15:39:48+03:00
Українські Новини
24.09.20 12:00 Пресс-конференция: "Сегодня - остановка вагоностроительных заводов, завтра - банкротство логист

24.09.20 12:00 Пресс-конференция: "Сегодня - остановка вагоностроительных заводов, завтра - банкротство логистических компаний. Вагоностроители и логисты требуют от правительства принять срочные меры!"

Алина Заика

24 сентября 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция руководителей вагоностроительных предприятий, логистических компаний и компаний перевозчиков на тему: "Сегодня - остановка вагоностроительных заводов страны, завтра - банкротство логистических компаний. Требуем от правительства принять безотлагательные меры".

На сегодня в Украине зарегистрировано около 190 тысяч грузовых вагонов в частной и государственной собственности. Вследствие продления сроков эксплуатации на сегодня около 64 тысяч грузовых вагонов или 43,5% всего подвижного состава Украины исчерпали свой нормативный ресурс.

Кроме того, к этим вагонам ежегодно добавляются тысячи импортируемых из страны-агрессора грузовых вагонов, которые списываются там и за бесценок продаются в Украине. С 2016-2019 годы в Украину было ввезено из РФ у 18 тысяч вагонов, исчерпавших свой срок эксплуатации, курсирование которых в России запрещено.

64 тисячи единиц изношенного и устаревшего подвижного состава продолжают ежедневно курсировать железнодорожными путями Украины, из-за чего:

  • повышается разрушительное воздействие на железнодорожные пути;
  • почти в 3 раза увеличиваются текущие затраты на эксплуатацию;
  • втрое увеличивается количество внеплановых ремонтов и простоев парка;
  • снижается конкурентоспособность железнодорожных перевозок по территории Украины;
  • создается техногенный риск для функционирования железнодорожного сектора.

Сегодня уже фактически под угрозой существования - вагоностроительные предприятия и компании смежных отраслей Украины, которые задействованны в производстве железнодорожных вагонов, а это - сотни предприятий и сотни тысяч человек.

При неизменной политике по эксплуатации изношенного подвижного состава, экономика Украины недополучит:

  • 150 млрд гривен инвестиций в железнодорожную отрасль;
  • мультипликативный рост отечественной экономики с учетом смежных отраслей минимум на 350 млрд грн, или около 10% дополнительного роста ВВП Украины;
  • более чем 45 млрд. налогов в бюджеты различных уровней;
  • инвестиции в развитие продуктивности производства в более чем на 150 украинских предприятий;
  • 120 000 созданных рабочих мест в для специалистов тяжелой промышленности страны и остановку оттока профессиональных кадров за границу;
  • около $300 млн, которые будут выплачены России за грузовые вагоны с истекшим сроком эксплуатации.
  • Как этого не допустить и срочные меры для этого необходимы?

Подробнее о рисках ситуации и требования вагоностроителей и логистов расскажут:

  • Максим Крамаренко, председатель правления, директор ОАО "Крюковский вагоностроительный завод";
  • Александр Жуков, технический директор ЗАО "Днепровагонмаш";
  • Александр Закирбаев, директор МП "Днепродзержинский сталелитейный завод";
  • Андрей Жарий, генеральный директор "Аурум Груп";
  • Владимир Иващенко, директор "ТАС-Логистик";
  • Дмитрий Троекуров, заместитель директора по правовым вопросам "Первая Логистическая Компания".

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Аккредитация журналистов: (099) 117 85 10 k.voronkova@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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