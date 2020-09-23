24.09.20 12:00 Пресс-конференция: "Сегодня - остановка вагоностроительных заводов, завтра - банкротство логистических компаний. Вагоностроители и логисты требуют от правительства принять срочные меры!"

24 сентября 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция руководителей вагоностроительных предприятий, логистических компаний и компаний перевозчиков на тему: "Сегодня - остановка вагоностроительных заводов страны, завтра - банкротство логистических компаний. Требуем от правительства принять безотлагательные меры". На сегодня в Украине зарегистрировано около 190 тысяч грузовых вагонов в частной и государственной собственности. Вследствие продления сроков эксплуатации на сегодня около 64 тысяч грузовых вагонов или 43,5% всего подвижного состава Украины исчерпали свой нормативный ресурс. Кроме того, к этим вагонам ежегодно добавляются тысячи импортируемых из страны-агрессора грузовых вагонов, которые списываются там и за бесценок продаются в Украине. С 2016-2019 годы в Украину было ввезено из РФ у 18 тысяч вагонов, исчерпавших свой срок эксплуатации, курсирование которых в России запрещено. 64 тисячи единиц изношенного и устаревшего подвижного состава продолжают ежедневно курсировать железнодорожными путями Украины, из-за чего: повышается разрушительное воздействие на железнодорожные пути; почти в 3 раза увеличиваются текущие затраты на эксплуатацию; втрое увеличивается количество внеплановых ремонтов и простоев парка; снижается конкурентоспособность железнодорожных перевозок по территории Украины; создается техногенный риск для функционирования железнодорожного сектора. Сегодня уже фактически под угрозой существования - вагоностроительные предприятия и компании смежных отраслей Украины, которые задействованны в производстве железнодорожных вагонов, а это - сотни предприятий и сотни тысяч человек. При неизменной политике по эксплуатации изношенного подвижного состава, экономика Украины недополучит: 150 млрд гривен инвестиций в железнодорожную отрасль; мультипликативный рост отечественной экономики с учетом смежных отраслей минимум на 350 млрд грн, или около 10% дополнительного роста ВВП Украины; более чем 45 млрд. налогов в бюджеты различных уровней; инвестиции в развитие продуктивности производства в более чем на 150 украинских предприятий; 120 000 созданных рабочих мест в для специалистов тяжелой промышленности страны и остановку оттока профессиональных кадров за границу; около $300 млн, которые будут выплачены России за грузовые вагоны с истекшим сроком эксплуатации. Как этого не допустить и срочные меры для этого необходимы? Подробнее о рисках ситуации и требования вагоностроителей и логистов расскажут: Максим Крамаренко, председатель правления, директор ОАО "Крюковский вагоностроительный завод"; Александр Жуков, технический директор ЗАО "Днепровагонмаш"; Александр Закирбаев, директор МП "Днепродзержинский сталелитейный завод"; Андрей Жарий, генеральный директор "Аурум Груп"; Владимир Иващенко, директор "ТАС-Логистик"; Дмитрий Троекуров, заместитель директора по правовым вопросам "Первая Логистическая Компания". Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Аккредитация журналистов: (099) 117 85 10 k.voronkova@ukr.net Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.