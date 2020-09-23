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  • 24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!"
23 вересня 2020, середа, 14:49 94
Прес-центр 2020-09-23T15:41:57+03:00
Українські Новини
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних

24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!"

Алина Заика

24 вересня 2020 року, о 12:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція керівників вагонобудівних підприємств, логістичних компаній і компаній перевізників на тему: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів країни, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вимагаємо від уряду вжити невідкладних заходів".

На сьогодні в Україні зареєстровано близько 190 тисяч вантажних вагонів приватної та державної власності. Внаслідок продовження строків експлуатації на сьогодні близько 64 тисяч вантажних вагонів або 43,5 % всього рухомого складу України вичерпали свій нормативний ресурс.

Крім того, до цих вагонів щороку додаються тисячі імпортованих з країни-агресора вантажних вагонів, які списуються там та за безцінь продаються в Україну. За 2016-2019 роки в Україну було ввезено з РФ біля 18 тисяч вагонів, що вичерпали свій термін експлуатації, курсування яких в Росії заборонено.

64 тисячі одиниць зношеного та застарілого рухомого складу продовжують щоденно курсувати залізничними шляхами України, через що:

  • підвищується руйнівний вплив на залізничні колії;
  • майже у 3 рази збільшуються поточні витрати на експлуатацію;
  • втричі збільшується кількість позапланових ремонтів та простоїв парку;
  • знижується конкурентоздатність залізничних перевезень територією України;
  • створюється техногенний ризик для функціонування залізничного сектору.

Сьогодні вже фактично під загрозою існування – вагонобудівні підприємства та компанії суміжних галузей України, що задіяні у виробництві залізничних вагонів, а це – сотні підприємств та сотні тисяч працівників. При незмінній політиці щодо експлуатації зношеного рухомого складу, економіка України недоотримає:

  • 150 млрд гривень інвестицій в залізничну галузь;
  • мультиплікативне зростання вітчизняної економіки з урахуванням суміжних галузей щонайменше на 350 млрд грн, або близько 10% додаткового зростання ВВП України;
  • більш ніж 45 млрд. податків в бюджети різних рівнів;
  • інвестиції в розвиток продуктивності виробництва в більш ніж 150 українських підприємств;
  • 120 000 створених робочих місць в для фахівців важкої промисловості країни та зупинку відтоку професійних кадрів за кордон;
  • близько $300 млн, які будуть виплачені Росії за вантажні вагони з вичерпаним терміном експлуатації.

Як цього не допустити та які термінові заходи для цього необхідні?

Детальніше про ризики ситуації, що склалася та вимоги вагонобудівників та логістів розкажуть:

  • Максим Крамаренко, голова правління, директор ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод";
  • Олександр Жуков, технічний директор ПрАТ "Дніпровагонмаш";
  • Олександр Закірбаєв, директор МП "Дніпродзержинський сталеливарний завод";
  • Андрій Жарій, генеральний директор "Аурум Груп";
  • Володимир Іващенко, директор "ТАС-Логістик";
  • Дмитро Троєкуров, заступник директора з правових питань "Перша Логістична Компанія".

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Акредитація журналістів: (099)117 85 10 k.voronkova@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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