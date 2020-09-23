24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!"

24 вересня 2020 року, о 12:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція керівників вагонобудівних підприємств, логістичних компаній і компаній перевізників на тему: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів країни, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вимагаємо від уряду вжити невідкладних заходів". На сьогодні в Україні зареєстровано близько 190 тисяч вантажних вагонів приватної та державної власності. Внаслідок продовження строків експлуатації на сьогодні близько 64 тисяч вантажних вагонів або 43,5 % всього рухомого складу України вичерпали свій нормативний ресурс. Крім того, до цих вагонів щороку додаються тисячі імпортованих з країни-агресора вантажних вагонів, які списуються там та за безцінь продаються в Україну. За 2016-2019 роки в Україну було ввезено з РФ біля 18 тисяч вагонів, що вичерпали свій термін експлуатації, курсування яких в Росії заборонено. 64 тисячі одиниць зношеного та застарілого рухомого складу продовжують щоденно курсувати залізничними шляхами України, через що: підвищується руйнівний вплив на залізничні колії; майже у 3 рази збільшуються поточні витрати на експлуатацію; втричі збільшується кількість позапланових ремонтів та простоїв парку; знижується конкурентоздатність залізничних перевезень територією України; створюється техногенний ризик для функціонування залізничного сектору. Сьогодні вже фактично під загрозою існування – вагонобудівні підприємства та компанії суміжних галузей України, що задіяні у виробництві залізничних вагонів, а це – сотні підприємств та сотні тисяч працівників. При незмінній політиці щодо експлуатації зношеного рухомого складу, економіка України недоотримає: 150 млрд гривень інвестицій в залізничну галузь; мультиплікативне зростання вітчизняної економіки з урахуванням суміжних галузей щонайменше на 350 млрд грн, або близько 10% додаткового зростання ВВП України; більш ніж 45 млрд. податків в бюджети різних рівнів; інвестиції в розвиток продуктивності виробництва в більш ніж 150 українських підприємств; 120 000 створених робочих місць в для фахівців важкої промисловості країни та зупинку відтоку професійних кадрів за кордон; близько $300 млн, які будуть виплачені Росії за вантажні вагони з вичерпаним терміном експлуатації. Як цього не допустити та які термінові заходи для цього необхідні? Детальніше про ризики ситуації, що склалася та вимоги вагонобудівників та логістів розкажуть: Максим Крамаренко, голова правління, директор ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"; Олександр Жуков, технічний директор ПрАТ "Дніпровагонмаш"; Олександр Закірбаєв, директор МП "Дніпродзержинський сталеливарний завод"; Андрій Жарій, генеральний директор "Аурум Груп"; Володимир Іващенко, директор "ТАС-Логістик"; Дмитро Троєкуров, заступник директора з правових питань "Перша Логістична Компанія". Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Акредитація журналістів: (099)117 85 10 k.voronkova@ukr.net Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.