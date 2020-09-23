24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!"

24 вересня 2020 року, о 12:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція керівників вагонобудівних підприємств, логістичних компаній і компаній перевізників на тему: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів країни, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вимагаємо від уряду вжити невідкладних заходів".

На сьогодні в Україні зареєстровано близько 190 тисяч вантажних вагонів приватної та державної власності. Внаслідок продовження строків експлуатації на сьогодні близько 64 тисяч вантажних вагонів або 43,5 % всього рухомого складу України вичерпали свій нормативний ресурс.

Крім того, до цих вагонів щороку додаються тисячі імпортованих з країни-агресора вантажних вагонів, які списуються там та за безцінь продаються в Україну. За 2016-2019 роки в Україну було ввезено з РФ біля 18 тисяч вагонів, що вичерпали свій термін експлуатації, курсування яких в Росії заборонено.

64 тисячі одиниць зношеного та застарілого рухомого складу продовжують щоденно курсувати залізничними шляхами України, через що:

підвищується руйнівний вплив на залізничні колії;

майже у 3 рази збільшуються поточні витрати на експлуатацію;

втричі збільшується кількість позапланових ремонтів та простоїв парку;

знижується конкурентоздатність залізничних перевезень територією України;

створюється техногенний ризик для функціонування залізничного сектору.

Сьогодні вже фактично під загрозою існування – вагонобудівні підприємства та компанії суміжних галузей України, що задіяні у виробництві залізничних вагонів, а це – сотні підприємств та сотні тисяч працівників. При незмінній політиці щодо експлуатації зношеного рухомого складу, економіка України недоотримає:

150 млрд гривень інвестицій в залізничну галузь;

мультиплікативне зростання вітчизняної економіки з урахуванням суміжних галузей щонайменше на 350 млрд грн, або близько 10% додаткового зростання ВВП України;

більш ніж 45 млрд. податків в бюджети різних рівнів;

інвестиції в розвиток продуктивності виробництва в більш ніж 150 українських підприємств;

120 000 створених робочих місць в для фахівців важкої промисловості країни та зупинку відтоку професійних кадрів за кордон;

близько $300 млн, які будуть виплачені Росії за вантажні вагони з вичерпаним терміном експлуатації.

Як цього не допустити та які термінові заходи для цього необхідні?

Детальніше про ризики ситуації, що склалася та вимоги вагонобудівників та логістів розкажуть:

Максим Крамаренко, голова правління, директор ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод";

голова правління, директор ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"; Олександр Жуков, технічний директор ПрАТ "Дніпровагонмаш";

технічний директор ПрАТ "Дніпровагонмаш"; Олександр Закірбаєв, директор МП "Дніпродзержинський сталеливарний завод";

директор МП "Дніпродзержинський сталеливарний завод"; Андрій Жарій, генеральний директор "Аурум Груп";

генеральний директор "Аурум Груп"; Володимир Іващенко, директор "ТАС-Логістик";

директор "ТАС-Логістик"; Дмитро Троєкуров, заступник директора з правових питань "Перша Логістична Компанія".

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

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