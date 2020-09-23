Попов обещает открыть в Киеве 100 амбулаторий, закрытых в ходе реформы Супрун

Кандидат в мэры Киева от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Александр Попов пообещал в случае его избрания восставновить работу 100 амбулаторий, закрытых в результате так называемой медицинской реформы Ульяны Супрун. А при нынешней власти медицину в городе возродить невозможно.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

По его словам, в Киеве только одно медицинское учреждение полностью готово к приему больных коронавирусом – это инфекционное отделение Александровской больницы, отремонтированное и укомплектованное еще при прежнем руководстве Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Мы открыли почти 100 амбулаторий и планировали расширять их сеть. Но за последние годы больше ни одна больница не была капитально отремонтирована, а наши амбулатории закрыли в результате реформы Супрун", – сообщил кандидат в мэры.

Он напомнил, что ОПЗЖ обжаловала "медреформу Супрун" в Конституционном суде.

"Наша партия пытается восстановить здравоохранение в масштабах всей страны, а моя цель и цель моей команды – сделать то же в Киеве. Необходимо увеличить финансирование поликлиник и больниц, чтобы удержать там лучших врачей и медсестер, необходимо восстановить финансирование специализированных больниц, которые сейчас остались без средств. Мы знаем, как это сделать", – резюмировал Попов.

Напомним, во время руководства Попова в КГГА также был создан перинатальный центр 12-й городской больницы, реконструированы 1-й, 2-й, 5-й и 7-й родильные домы, капитально реконструирована Центральная поликлиника Оболонского района.

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