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23 вересня 2020, середа, 15:30 6
Верховна Рада і партії 2020-09-23T15:45:01+03:00
Українські Новини
Попов пообіцяв відкрити в Києві 100 амбулаторій, що були закриті в ході реформи Супрун

Попов пообіцяв відкрити в Києві 100 амбулаторій, що були закриті в ході реформи Супрун

Сергій Паламаренко
Мер Києва, ОПЗЖ, Олександр Попов, Місцеві вибори-2020, Амбулаторії
Олександр Попов. Фото: zagittya.com.ua
Олександр Попов. Фото: zagittya.com.ua

Кандидат в мери Києва від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Олександр Попов пообіцяв у разі його обрання відновити роботу 100 амбулаторій, що були закриті в результаті так званої медичної реформи Уляни Супрун. А за нинішньої влади медицину в місті відродити неможливо.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

За його словами, В Києві лише один медичний заклад повністю готовий до прийому хворих коронавірусом - це інфекційне відділення Олександрівської лікарні, яке відремонтоване та укомплектоване ще за колишнього керівництва Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Ми відкрили майже 100 амбулаторій та планували розширювати їхню мережу. Але за останні роки більше жодна лікарня не була капітально відремонтована, а наші амбулаторії закрили в результаті реформи Супрун", - повідомив кандидат в мери.

Він нагадав, що ОПЗЖ оскаржила "медреформу Супрун" в Конституційному суді.

"Наша партія намагається відновити охорону здоров'я в масштабах усієї країни, а моя мета і ціль моєї команди – зробити те ж у Києві. Необхідно збільшити фінансування поліклінік і лікарень, щоб утримати там найкращих лікарів і медсестер, необхідно відновити фінансування спеціалізованих лікарень, які зараз залишилися без коштів. Ми знаємо, як це зробити", - резюмував Попов.

Нагадаємо, під час керівництва Попова в КМДА також був створений перинатальний центр 12-ї міської лікарні, реконструйовані 1-й, 2-й, 5-й та 7-й пологові будинки, капітально реконструйована Центральна поліклініка Оболонського району.

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