"Энергоатом" опровергает информацию о выбросе радиации на РАЭС и связывает её с хакерской атакой

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" связывает распространение информации о выбросе радиации на Ривненской атомной электростанции (РАЭС, Вараш, Ривненская область) с хакерской атакой на сайт рады Вараша.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе компании.

"Никакого выброса радиации не было, это результат хакерской атаки на сайт городского совета Вараша", - сказали в компании.

В свою очередь, на сайте РАЭС отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Кроме того, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялись и находятся в пределах действующих норм.

Ранее в СМИ появилась информация, что на энергоблоке №3 РАЭС произошло кратковременное обесточивание станции, что привело к выбросу радиации.

Как сообщали Українські Новини, "Энергоатом" к концу года утвердит проект строительства энергоблоков №3 и №4 ХАЭС.

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