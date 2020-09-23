подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.75 33.35
˟
  • Новости
  • Экономика
  • "Энергоатом" опровергает информацию о выбросе радиации на РАЭС и связывает её с хакерской атакой
23 сентября 2020, среда, 13:33 737
Экономика 2020-09-23T13:33:46+03:00
Українські Новини
"Энергоатом" опровергает информацию о выбросе радиации на РАЭС и связывает её с хакерской атакой

"Энергоатом" опровергает информацию о выбросе радиации на РАЭС и связывает её с хакерской атакой

Григорий Яковенко
Энергоатом, РАЭС, Вараш
"Энергоатом".

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" связывает распространение информации о выбросе радиации на Ривненской атомной электростанции (РАЭС, Вараш, Ривненская область) с хакерской атакой на сайт рады Вараша.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе компании.

"Никакого выброса радиации не было, это результат хакерской атаки на сайт городского совета Вараша", - сказали в компании.

В свою очередь, на сайте РАЭС отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Кроме того, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялись и находятся в пределах действующих норм.

Ранее в СМИ появилась информация, что на энергоблоке №3 РАЭС произошло кратковременное обесточивание станции, что привело к выбросу радиации.

Как сообщали Українські Новини, "Энергоатом" к концу года утвердит проект строительства энергоблоков №3 и №4 ХАЭС.

Больше новостей о: Энергоатом РАЭС Вараш

В Киеве более трехсот новых случаев коронавируса и пять смертей за сутки
Осенний призыв в армию и премии членам правительства. Чем займется Кабмин в среду
Новости
Дейтон, которого Трамп выдвинул на должность посла США в Украине, получил согласование Комитета Сената 14:38
В январе-июле из-за гриппа и пневмонии в Украине умерло в 2 раза больше человек, чем от COVID-19 14:34
Неизвестные взломали сайт Нацполиции 14:18
Китай является единственным в мире авиарынком, вернувшимся к допандемическим объемам, – мировые СМИ 13:57
"Нефтегаз" объяснил свои убытки за 1-е полугодие 13:55
больше новостей
Министр финансов рассказал, когда будет проведена следующая индексация пенсий 05:10
Что Ярославский строит в аэропорту Днепра: впервые обнародованы детальные планы нового аэропорта 08:55
Формула начисления пенсий. От чего зависят выплаты и кто может претендовать на самую большую пенсию 05:30 Инфографика
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
У сбитой во Львове невесты Холодницкого ушиблены рука и лоб 12:16
больше новостей
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
В Киевской области "Европейская Солидарность" "зачистила" от идейных депутатов ячейки в Буче и Вишневом 09:25
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда 21:42
Организаторы рассказали, как будет выглядеть главная елка страны в этом году. Фото: facebook.com/DronariumUkraine
Сказочный лес, эльфы и совы. Как будет выглядеть главная елка страны на Софийской площади в этом году 06:50
больше новостей
За полгода "Нефтегаз" получил убыток 11,5 млрд гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok