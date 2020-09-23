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  • "Укргидроэнерго" нужно оставить под контролем Минэнерго, - народный депутат
23 сентября 2020, среда, 12:42 512
Политика 2020-09-23T13:15:03+03:00
Українські Новини
"Укргидроэнерго" нужно оставить под контролем Минэнерго, - народный депутат

"Укргидроэнерго" нужно оставить под контролем Минэнерго, - народный депутат

Анна Рудык
ЧАО
ЧАО "Укргидроэнерго". Фото: energynews.com.ua

Народные депутаты Украины заявили о рисках переподчинения единственного прибыльного государственного предприятия "Укргидроэнерго" Кабинету министров Украины. Члены фракции "Слуга народа" обратились к премьеру Денису Шмыгалю и и.о. министра энергетики Ольги Буславец с требованием разъяснить причины столь быстрого и непрозрачного решения.

Первый заместитель главы комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко считает, что переподчинение "Укргидроэнерго" правительству – это высокие репутационные риски для нынешней украинской власти. "Я не вижу никакой логики в этом решении. Это - полная бессмыслица. Единственное, что я здесь вижу - это желание за счет смены менеджмента вывести компанию из-под контроля Минэнерго. Чтобы никто ни за что не отвечал", - сообщил Кучеренко в комментарии "Апострофу".

Также Кучеренко заявил, что в случае принятия такого решения по "Укргидроэнерго" экономика и энергетика страны будет ощущать тяжелые экономические последствия: "Полная разбалансировка государственного управления, чтобы затем не смогли выяснить, кто ответственен, и кто виноват в ситуации в энергетике. И я не знаю, насколько будут довольны таким решением кредиторы "Укргидроэнерго".

Как ранее писали журналисты издания Dengi.ua, компания "Укргидроэнерго" является ключевым участником рынка электроэнергии для обеспечения поставок электроэнергии населению в утреннее и вечернее время-пик (7.00-10.00 и 18.00-21.00).

"Укргидроэнерго" закончила первое полугодие 2020 г. с чистой прибылью 1,3 млрд грн и заплатило в бюджет 1 млрд. грн дивидендов. Другие компании энергетического сектора показывают негативные результаты. Убыток "Укрэнерго" составил 18 млрд. грн за первое полугодие 2020 г., убыток НАЭК "Энергоатом" - 2,65 млрд. грн, убыток "Центрэнерго" - 493 млн грн.

В своем материале журналисты высказали мнение о неэффективности правительства в управлении энергетическими стратегическими государственными предприятиями на примере "Энергоатома".

"Правительство демонстрирует низкую эффективность и лоббизм при управлении энергетическими стратегическими государственными предприятиями. В частности, правительство вмешивалось в деятельность компании "Энергоатом", что привело к накоплению 20 млрд. грн долгов "Энергоатомом", - отметили журналисты.

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