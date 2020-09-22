подписаться на рассылку
27.93 28.33
32.8 33.45
˟
22 сентября 2020, вторник, 19:40 63
Верховная Рада и партии 2020-09-22T19:49:22+03:00
Українські Новини
Возвращение на рынки СНГ является ключевым элементом восстановления промышленности, – Бойко

Возвращение на рынки СНГ является ключевым элементом восстановления промышленности, – Бойко

Ирина Дорофейчук
Промышленность, СНГ, Мариуполь, Азовмаш, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко в Мариуполе. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко в Мариуполе. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко во время посещения производственного объединения "Азовмаш" в Мариуполе заявил, что  возвращение на традиционные рынки стран Содружества Независимых Государств (СНГ) является ключевым элементом восстановления украинской промышленности.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Политик подчеркнул, что потеря традиционных рынков России, Казахстана и других стран нанесла серьезный урон экономике Украины. И на примере таких предприятий, как "Азовмаш", это очень хорошо видно.

"Такие отрасли, как машино- и самолетостроение, пищевая, легкая промышленность, традиционно поставляли целый ряд товаров в РФ и были связаны цепочками производственной кооперации. Сейчас мы видим последствия взаимных санкций и разрыва отношений с Россией, Казахстаном и другими странами. Это беда, когда тысячи людей остались без зарплаты. Мы будем бороться за то, чтобы отменить санкции, нормализовать экономические отношения с РФ как основным торговым партнером Украины. И мы сделаем все, чтобы помочь таким предприятиям, как "Азовмаш", – акцентировал Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что для нынешней власти развитие промышленности не является приоритетом, что губительно сказывается на экономике страны. "Правительство продолжает сворачивать поддержку реального сектора экономики. В проекте госбюджета на 2021 год нет ни одной целевой программы поддержки промышленности. Принцип нынешней власти такой же, как и у ее предшественников – беготня по миру за кредитами при полном игнорировании потребностей отечественного производителя", – отметил он.

По словам народного депутата, возвращение на традиционные рынки стран СНГ обеспечит нормальное функционирование и развитие отечественной промышленности, создание рабочих мест.

"Торговая война наносит вред нашей экономике и ухудшает жизнь украинцев. И ее нужно прекращать. Украине и России нужно находить точки соприкосновения и выходить из режима санкций. Пора подумать о развитии украинской промышленности и о будущем нашей страны. У ОПЗЖ есть четкий план возрождения отечественной экономики. Должны работать государственные целевые программы поддержки промышленности, необходимо наладить эффективное продвижение украинских товаров на экспортных рынках, расширить программы льготного кредитования и т.д. – все эти действия обеспечат уверенный экономический рост. Нынешнее правительство, которое этого не понимает и ничего не делает для развития промышленности и экономики, должно быть отправлено в отставку", – резюмировал Юрий Бойко.

Больше новостей о: Промышленность СНГ Мариуполь Азовмаш Юрий Бойко ОПЗЖ

Тупик в переговорах по Донбассу является показател...
Попов обещает снизить коммунальные тарифы став мэр...
В Донецкой области от взрыва гранаты погиб мужчина...
Кипрские судьи заподозрили собственников "Азвомаша...
Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатами в мэры Киева Кличко, Верещук, Поживанова и Пальчевского
Жесткий карантин и снижение спроса привели к углублению падения экономики, - НБУ
Новости
В Одессе мужчина ради впечатляющих кадров залез в вольер со львами. Полиция выгоняла его слезоточивым газом 20:16
В Киеве произошла авария на водопроводе. Где ограничили водоснабжение 20:02
Возвращение на рынки СНГ является ключевым элементом восстановления промышленности, – Бойко 19:40
Минздрав хочет увеличить количество коек для больных COVID-19 19:30
Взятка. Фото: пресс-служба СБУ
СБУ поймала на взятке в 200 тысяч долларов руководителя предприятия НАН Украины 19:28
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Министр финансов рассказал, когда будет проведена следующая индексация пенсий 05:10
Пенсионные услуги можно получить через интернет: как работает Пенсионный фонд в смартфоне 05:20 Инфографика
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвал предварительную причину взрыва на заводе в Киеве 23:32
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
В Киевской области "Европейская Солидарность" "зачистила" от идейных депутатов ячейки в Буче и Вишневом 09:25
Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда 21:42
больше новостей
В Киеве запустили продажу SmartTicket для билетов на поезда и метро
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok