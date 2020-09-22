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22 сентября 2020, вторник, 12:08 52
Технологии 2020-09-22T12:45:01+03:00
Українські Новини
Голосовой помощник Siri хотят научить украинскому языку

Голосовой помощник Siri хотят научить украинскому языку

Константин Долгий
Apple, Технологии, Siri
Офис компании Apple. Фото: pixabay
Офис компании Apple. Фото: pixabay

В то время как компания Sony анонсировала дату начала продаж долгожданной игровой консоли PlayStation 5, в американской корпорации Apple хотят научить голосового помощника Siri украинскому языку.

Как передают Українські Новини, об этом свидетельствует вакансия, которую Apple разместила у себя на официально сайте.

Так, в компании заинтересованы в аналитике аннотаций со знанием украинского языка для команды голосового помощника Siri, которые будет работать в европейской штаб-квартире Apple в Ирландии.

В тексте вакансии сказано, что аналитик аннотаций будет заниматься прослушиванием и транскрибированием аудиофайлов, а также давать оценку ответам голосового помощника.

"Вы будете использовать свои знания языка и культуры, а также аналитические навыки, чтобы оценивать ответы на соответствие рекомендациям", — говорится в тексте вакансии.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Украине был запущен платежный сервис Facebook Pay, с помощью которого украинцы могут приобретать криптовалюту социальной сети или совершать пожертвования.

Также сообщалось, что на фоне инсайдерских публикаций в Microsoft были вынуждены показать оригинальные изображения Xbox Series S и назвать цену игровой консоли.

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