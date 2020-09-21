Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда

Украина находится на четвертом месте в мире по использованию секонд-хенда, который хотят запретить как гумпомощь. А продажа подержанной одежды является в стране бюджетообразующей отраслью. Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" президент ассоциации "Дилеры одежды секонд-хенд" Владислав Мясоедов.

"Это мировая торговля подержанными вещами. Она составляет около 4 млрд долларов США в год. Украина находится на четвертом месте по потреблению этой одежды. Это бюджетообразующая отрасль. То есть платятся все налоги, рабочие места — и это все у нас легально, то есть это бюджетообразующая отрасль в Украине", — сказал он.

Также эксперт рассказал, что вернуть деньги за одежду из секонд-хенда нельзя.

"У нас одежда, которая была в употреблении, ношеная, поэтому гарантии на возврат нет никакой. Мы пользуемся правилами коммерческой торговли, поэтому это так у нас выглядит. У нас есть магазины, в которых стоят касовые аппараты. Даже имея чек, потом вы приходите и хотите вернуть (деньги за товар - ред.) и говорите, что у вас есть кассовый чек — это все равно не обязывает продавца принять одежду и вернуть вам средства", - сказал он.



Напомним, ранее британский бренд одежды выпустил коллекцию из переработанных пластиковых бутылок.

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