Куда пойти на этой неделе: подборка винных дегустаций

Хотя сентябрь перешел за экватор, погода продолжает радовать украинцев мягким солнцем и теплом. Такая атмосфера однозначно способствует хорошему настроению днем, а настроиться на культурный досуг вечером поможет подборка виновных мероприятий, которую подготовили Українські Новини.

23 сентября

Регион Jura

Дегустация вин маленького винодельческого региона Франции Юра, который до недавнего времени был знаком только сомелье и только по картинкам уникального вина по типу хереса Vin Jaune.

Юра — это крошечные хозяйства, никому не известные сорта и море чистого, натурального вкуса. Гостям предложат меню из 6 вин и 3 закусок от шефа.

Где: Wine Love.

Когда: 23 сентября, 19:30.

Стоимость: 2000 грн.

Дегустация крафтовых вин Закарпатья



Ресторан современной украинской кухни приглашает на дегустацию вин Закарпатья. Это регион с большим винным потенциалом благодаря мягкому климату, значительному количеству солнечных дней, а также уникальной почвы.

Гости попробуют 5 закарпатских вин в сочетании с закусками:

Черсеги Фюсереш от известного крафтового винодела Александра Ковача.

Липовина (Харшлевелю) Влада Чопака — новомодного молодого винодела из села Среднее (то самое, где Леанка). Новая винодельня, оборудованная по европейским стандартам. Натуральные вина с минимальным добавлением консервантов.

Шато Ларк. Сорта Шардоне и Совиньон.

Розе Пино Нуар "Страна мечты" от Олега Скрипки и Шато Чизай.

Саперави из линейки "Ace & W by Stakhovsky" от Сергей Стаховского, первой ракетки Украины.

На аперитив — розовое игристое брют от Artwine, которое получило золотую медаль на конкурсе в Европе.

Где: ресторан "Кувшин", ул. Большая Житомирская, 6.

Когда: 23 сентября.

Стоимость: 450 грн.

24 сентября

Тосканский отец Каберне Совиньона



В четверг любители открывать что-то новое смогут попробовать малоизвестный, но один из самых благородных сортов Каберне Фран. Он по генетическим исследованиям является одним из родителей Каберне Совиньон.

Конечно речь идет о Каберне Фран. В Тоскане первопроходцы начали работать с этим сортом как с основным еще в конце двадцатого столетия, другие догоняют их до сих пор.

Гости попытаются вина от всех звездных производителей, для которых этот сорт является одним из главных. Лукка Д’Атома, Лодовико Антинори, Чинция Мерли, Андреа Франкетти и другие. Duemani, Tenuta di Biserno, Le Macchiole, Tenuta di Trinoro, Podernuovo Palazzone. 2005, 2007, 2010, 2011, 2014, 2015.

Где: Vino e Cucina, ул. Сечевых Стрельцов, 82.

Когда: 24 сентября, 19:30.

Стоимость: 3500 грн.

25 сентября

Дегустация вин Трентино, Италия



Познакомиться и продегустировать вина из региона, который у многих ассоциируется с Пино Гриджо, можно будет в конце рабочей недели.

На дегустации будут вина из местных сортов - как звездные, так и вина от крупных производителей.

Изюминкой вечера будет игристое, сделанное традиционным методом. В дегустационном сете будет 6 образцов.

Где: Мальбек Танго & Вино, ул. Боричев Ток, 41.

Когда: 25 сентября, 19:00.

Стоимость: 750 грн.

26 сентября

Pinot Noirs: Demystification



Вечер одного из самых и самых дорогих вин на планете Пино Нуар проведут в энотеке Bro market.

В общем попробовать разные стили Пино Нуар можно будет уже с 24 сентября, ведь там будет проходить целый фестиваль, посвященный этому вину.

В день сомелье расскажет о семи Пино Нуарах из разных регионов, которые можно будет продегустировать под живую джазовую музыку.

Где: энотека "Барвинок", ул. Большая Васильковская, 1-3.

Когда: 26 сентября, 18:00.

Стоимость: 450 грн.

27 сентября

Дворики Подола + винная дегустация



Погулять, услышать о настоящей жизни Подола и подытожить свои впечатления в подвалах Массандры можно будет в воскресенье.

Организаторы приглашают на трехчасовую прогулку по киевским улицам. А на винной дегустации обещают угостить несколькими видами элитного вина, а также показать интересные инсталляции, посвященные винной теме.

Где: Место встречи у фонтана "Самсон" на Контрактовой площади. Окончание на Набережно-Крещатицкая.

Когда: 27 сентября, 14:00.

Стоимость: 300 грн, регистрация на сайте.

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