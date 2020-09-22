подписаться на рассылку
27.93 28.33
32.8 33.45
˟
22 сентября 2020, вторник, 06:00 833 Документ
Политика 2020-09-22T08:00:02+03:00
Українські Новини
Почти все лето Садовый получал урезанную вдвое зарплату

Почти все лето Садовый получал урезанную вдвое зарплату

Анна Рудык
Зарплаты, Андрей Садовый, зарплаты чиновников, зарплата Садового
Андрей Садовый. Фото: inlviv.in.ua
Андрей Садовый. Фото: inlviv.in.ua

Заработная плата мэра Львова Андрея Садового, который задекларировал 1 млн гривен дохода за 2019 год, составила 39,2 тыс. гривен за август, в то время как у его заместителя достигла 115,7 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует ответ исполнительного комитета Львовского городского совета на запрос Українських Новин.

Садовому было начислено 39 153 гривны зарплаты за август, включая 13 736 гривен за время отпуска.

В июне и июле его зарплата была выше - 47,2 тыс. гривен, что является максимальной зарплатой для чиновников на время карантина.

Львовский горсовет не сообщил, какую сумму получил бы мэр в августе, если бы не указанное ограничение.

В июне-июле его зарплата была сокращена в два раза из-за карантина.

В то же время горсовет сообщил, что Садовый пожертвовал 11 тыс. гривен благотворительному фонду "Каритас Волноваха" и 4 тыс. – на строительство университетского городка Украинского католического университета, и после отчисления налогов и сборов выданная ему зарплата составила 16,3 тыс. гривен.

Зарплата пяти из семи заместителей Садового в августе была ниже, чем у него, и начислена в пределах карантинных норм: от 12,4 тыс. до 35,1 тыс. гривен.

В то же время у заместителя мэра по градостроительству Любомира Зубача она составила 95,9 тыс. гривен, а у бизнес-омбудсмена Сергея Кираля – 115,7 тыс. гривен.

Такие суммы им были начислены за счет выплаты отпускных (от 25,2 тыс. до 34,5 тыс. гривен) и помощи на оздоровление (от 66,3 тыс. до 70,6 тыс. гривен), на которые не распространяются карантинные ограничения.

В июне-июле зарплата всех заместителей Садового превышала зарплату мэра и установленное на время карантина ограничение, составив от 47,4 тыс. до 224,6 тыс. гривен.

Документ о зарплате Садового за август. Страница 1Документ о зарплате Садового за август. Страница 1

Документ о зарплате Садового за август. Страница 2Документ о зарплате Садового за август. Страница 2

Документ о зарплате Садового за август. Страница 3Документ о зарплате Садового за август. Страница 3

Как сообщали Українськi Новини, за 2017 год Садовый задекларировал 495 737 гривен доходов.

Также Садовой в мае получил меньше, чем все его заместители.

Больше новостей о: Зарплаты Андрей Садовый зарплаты чиновников зарплата Садового

Суд арестовал депутата Юрченко и назначил залог 3 млн гривен
Марченко ожидает приезда миссии МВФ в октябре-ноябре
Новости
Лоббисты подготовили визит украинских чиновников в США, но те не приехали 07:00 Новости дня
Организаторы рассказали, как будет выглядеть главная елка страны в этом году. Фото: facebook.com/DronariumUkraine
Сказочный лес, эльфы и совы. Как будет выглядеть главная елка страны на Софийской площади в этом году 06:50
От смартфонов до готовых блюд. Что чаще всего и как покупают украинцы в интернете, — исследование 06:45
Счетчик горячей воды или отопления можно распломбировать дистанционно. Фото: facebook.com/kyivenerg
Счетчик горячей воды или отопления можно распломбировать дистанционно. Как это сделать 06:30 Инфографика
Осенние каникулы приближаются. Когда школьники уходят на отдых 06:15
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвал предварительную причину взрыва на заводе в Киеве 23:32
Пенсионные услуги можно получить через интернет: как работает Пенсионный фонд в смартфоне 05:20 Инфографика
"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда из нескольких городов 15:47
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Глава Минфина объяснил, почему в Офисе президента вырастут зарплаты 08:43
Политическая партия "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" выдвинула 1488 кандидатов в областной и местные советы Киевской области 13:55
Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда 21:42
больше новостей
ПФУ направил еще 2,1 млрд гривен на финансирование сентябрьских пенсий
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok