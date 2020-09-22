Почти все лето Садовый получал урезанную вдвое зарплату

Заработная плата мэра Львова Андрея Садового, который задекларировал 1 млн гривен дохода за 2019 год,

Об этом свидетельствует ответ исполнительного комитета Львовского городского совета на запрос Українських Новин.

Садовому было начислено 39 153 гривны зарплаты за август, включая 13 736 гривен за время отпуска.

В июне и июле его зарплата была выше - 47,2 тыс. гривен, что является максимальной зарплатой для чиновников на время карантина.

Львовский горсовет не сообщил, какую сумму получил бы мэр в августе, если бы не указанное ограничение.

В июне-июле его зарплата была сокращена в два раза из-за карантина.

В то же время горсовет сообщил, что Садовый пожертвовал 11 тыс. гривен благотворительному фонду "Каритас Волноваха" и 4 тыс. – на строительство университетского городка Украинского католического университета, и после отчисления налогов и сборов выданная ему зарплата составила 16,3 тыс. гривен.

Зарплата пяти из семи заместителей Садового в августе была ниже, чем у него, и начислена в пределах карантинных норм: от 12,4 тыс. до 35,1 тыс. гривен.

В то же время у заместителя мэра по градостроительству Любомира Зубача она составила 95,9 тыс. гривен, а у бизнес-омбудсмена Сергея Кираля – 115,7 тыс. гривен.

Такие суммы им были начислены за счет выплаты отпускных (от 25,2 тыс. до 34,5 тыс. гривен) и помощи на оздоровление (от 66,3 тыс. до 70,6 тыс. гривен), на которые не распространяются карантинные ограничения.

В июне-июле зарплата всех заместителей Садового превышала зарплату мэра и установленное на время карантина ограничение, составив от 47,4 тыс. до 224,6 тыс. гривен.

Документ о зарплате Садового за август. Страница 1

Документ о зарплате Садового за август. Страница 2

Документ о зарплате Садового за август. Страница 3

Как сообщали Українськi Новини, за 2017 год Садовый задекларировал 495 737 гривен доходов.

Также Садовой в мае получил меньше, чем все его заместители.

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