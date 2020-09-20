Facebook oбвиняют в шпионаже за пользователями Instagram через камеру телефона

Против компании Facebook подали иск о возможном шпионаже за пользователями Instagram через видеокамеру телефона. Об этом пишет "Голос Америки".

Пользовательница Instagram из штата Нью-Джерси Британи Кондите в четверг подала иск в федеральный суд Сан-Франциско. Она считает, что компания Facebook сознательно использовала камеру мобильного телефона, когда люди пользовались приложением Instagram , "чтобы собирать выгодную и ценную информацию о своих пользователях, к которой компания не могла получить доступ другим образом".

"Получив чрезвычайно частные и интимные персональные данные о своих пользователях, в частности, в приватности их домов, он (Facebook - ред.) способен увеличить свои доходы от рекламы, нацеливаясь на потребности пользователей больше чем когда-либо", - говорится в иске.

"Например, (Facebook) может в реальном времени видеть, как пользователи реагируют на рекламные сообщения в Instagram, что обеспечивает их чрезвычайно ценной информацией для своих рекламодателей".

Ранее этим летом Facebook отверг подобные обвинения и переложил вину на неисправность в системе, которую он сейчас исправляет. В компании заявили, что из-за неисправности пользователи получали ложные сообщения о том, что Instagram пользуется камерой iPhone.

Другой иск против Facebook этим летом подали через использование технологии распознавания лица, чтобы нелегально собирать биометрические данные. В рамках мирового соглашения компания предложила истцу 650 миллионов долларов для урегулирования вопроса.

Информацию о новом иске компания Facebook пока не прокомментировала.



Как сообщали Українські Новини, за последние полгода украинская аудитория в Instagram увеличилась на 13%, в Facebook – на 7,1%.



Тем временем в июле Тищенко потратил на рекламу в Facebook $15,3 тыс., а Гройсман — $8,2 тыс.

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