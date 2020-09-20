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20 сентября 2020, воскресенье, 12:52 90
Медицина 2020-09-20T12:52:57+03:00
Українські Новини
C 2022 года украинцы не смогут покупать антибиотики без электронного рецепта, — Минздрав

C 2022 года украинцы не смогут покупать антибиотики без электронного рецепта, — Минздрав

Валерия Драгомирова
Минздрав, антибиотики, Электронный рецепт
Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

С 2021 года без электронного рецепта в Украине нельзя будет купить наркотические вещества и инсулины, а с 2022 без документа граждане не смогут купить антибиотики, по которым ВОЗ дала рекомендации

Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов. 

"В планах работы по данному направлению отпуск по электронному рецепту: наркотичеких препаратов, инсулинов, иммуносупрессивных лекарственных средств - 2021; антибиотиков - 2022; других рецептурных групп лекарственных средств, определенных Минздравом - начиная с 2023", - отметил Максим Степанов. 

По его словам, такая инициатива была введена министерством через неконтролируемый отпуск в Украине рецептурных лекарственных средств из аптек, что приводит к распространению самолечения, и как следствие - ухудшение здоровья населения.

"Эта проблема заключается не только в недобросовестном исполнении аптечными учреждениями лицензионных требований (отпуск рецептурных лекарств из аптек без рецепта врача), но и в нежелании некоторых врачей выписывать рецепты, как того требуют соответствующие правила. Это, в свою очередь, приводит к перекладыванию ответственности за назначение лекарств с врачей на провизоров и снижает доступность лекарственных средств для населения", - добавил Степанов. 

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