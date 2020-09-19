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19 сентября 2020, суббота, 13:57 124
Президент 2020-09-19T14:15:09+03:00
Українські Новини
Зеленский готов сократить количество работников Офиса Президента для экономии, - Ермак

Зеленский готов сократить количество работников Офиса Президента для экономии, - Ермак

Анна Рудык
Расходы, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Офис президента
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак выступает за сокращение финансирования программы обслуживания и организационного, информационно-аналитического и материально-технического обеспечения деятельности Президента Владимира Зеленского и Офиса Президента, в то время как Кабмин эти расходы хочет повысить, передают Українськi Новини.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українські Новини.

"Президент Владимир Зеленский требует от всех органов власти жесткой экономии. Все расходы должны быть хорошо обоснованными и крайне необходимыми. Всех чиновников, кто позволит себе неадекватные расходы, будут беспощадно увольнять, а каждый подозрительный расход - тщательно проверять", - сказал Ермак.

Он сообщил, что обратился к руководству Министерства финансов и Государственного управления делами с просьбой тщательно поработать вместе с депутатами Верховной Рады между первым и вторым чтением проект закона о государственном бюджете на 2021 для разумного сокращения расходов на обеспечение деятельности Офиса Президента.

Ермак также отметил, что понимает необходимость выполнения законодательства относительно повышения тарифных ставок работникам бюджетной сферы через поэтапное повышение минимальной заработной платы, запланированное в 2021 году.

По словам Ермака, такое решение было абсолютно справедливым, ведь до сих пор минимальная зарплата была ниже реального прожиточного минимума в стране.

"Вместе с тем я призываю правительство и народных депутатов найти возможность сократить другие расходы, без которых мы можем пройти этот кризис", - добавил руководитель Офиса Президента.

Ермак подчеркнул, что сегодня численность работников Офиса Президента самая низкая за последние 10 лет (419 при максимальном количестве 579 в 2014 году).

Однако, по его словам, в случае невозможности уменьшить другие расходы глава государства готов к 10-процентному сокращению работников Офиса.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить финансирование программы обслуживания и организационного, информационно-аналитического и материально-технического обеспечения деятельности Президента Владимира Зеленского и Офиса Президента на 39% до 1,3 млрд гривен в 2021 году.

Также на обслуживание Президента и его Офиса в 2020 году было утверждено 912,4 млн гривен.

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