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18 сентября 2020, пятница, 19:46 881
Экономика 2020-09-18T19:47:08+03:00
Українські Новини
"Энергоатом" пытаются втянуть в информационные войны и публикуют фейки, – Котин

"Энергоатом" пытаются втянуть в информационные войны и публикуют фейки, – Котин

Петр Стуженко
Энергоатом, НАЭК
Петр Котин. Фото: пресс-служба
Петр Котин. Фото: пресс-служба

Временно исполняющий обязанности президента "Национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом" Петр Котин, комментируя негативные высказывания в отношении украинской атомной отрасли, заявил, что заинтересованные лица, распространяя фальшивую или искаженную информацию, намеренно пытаются втянуть государственное предприятие в информационные войны.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"Нас ("Энергоатом") пытаются втянуть в информационные войны, публикуют разнообразные фейки о нашей деятельности, стараются дискредитировать нашу команду, хотят дестабилизировать ситуацию в компании. И снова хочу предупредить организаторов этой информационной войны - на публикации недостоверной информации мы будем реагировать в соответствии с действующим законодательством", - сказал Котин.

И.о. президента "Энергоатома" пояснил, что эксперименты на энергорынке и саботаж инициатив "Энергоатома", намеренное торможение бюрократическими процедурами вплоть до подлога документов, искажения статистики в правительственных структурах, негативные высказывания в отношении атомной отрасли многочисленных некомпетентных советников, по сути являются нанесением ущерба. Подобные действия трактуются Уголовным кодексом как умышленное вредительство. Что, в конечном счете, можно расценить, как угрозу национальной безопасности.

Кроме того, за ситуацией вокруг "Энергоатома" внимательно следят наши зарубежные коллеги и партнеры. Госкомпания является членом Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), Всемирной ядерной ассоциации (WNA), EUR, INPRO, Украинского ядерного общества и Ассоциации "Украинский ядерный форум".

"Доброе имя "Энергоатома" на международной арене нарабатывалось десятилетиями. И коллектив НАЭК приложит все усилия, чтобы не дать втоптать его в грязь. И чтобы закрыть эту тему, хочу вас заверить, что украинские атомщики не дадут невеждам уничтожить нашу уникальную отрасль экономики. А подобное, в перспективе, может произойти, если оставить все как есть. Нужно отдавать себе отчет, понимать и помнить, что развал "Энергоатома" - это развал энергетической системы Украины! И тут уже речь идет не только об экономической или энергетической безопасности государства", - подытожил Котин.

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