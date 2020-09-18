В.и.о. президента ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин: "У компании большие перспективы развития, но они не достиж

Общемировой экономический кризис, проблемы, связанные с пандемией коронавируса, не могли не сказаться на ситуации в экономике Украины. Сокращение производственных мощностей отразились и на потреблении ресурсов. В том числе, и энергетических. И все это произошло на фоне запуска новой модели энергетического рынка в Украине в прошлом году. Новые условия стали достаточно суровыми для атомной отрасли и создали дисбаланс на рынке.

Українські Новини поговорили с руководителем "Энергоатома" Петром Котиным о работе компании в таких условиях, о том, что нужно менять, чтобы не ставить под угрозу будущее атомной энергетики в Украине.

Как Вы можете охарактеризовать сегодняшнюю ситуацию в “Энергоатоме”?

Говорить, что в нашей стране нет существенных проблем, а “Энергоатом” их не ощущает - безосновательно. К нашей основной задаче – безопасному производству электроэнергии - добавились вопросы по эпидемиологической защищенности наших сотрудников. Отмечу, нам удается обеспечить и первое, и второе условие.

НАЭК была и остается крупнейшей энергетической компанией в стране. Мы являемся эксплуатирующей организацией, которая управляет четырьмя атомными электростанциями - Запорожской, Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. Суммарно мы эксплуатируем 15 энергоблоков и производим 53% всей электроэнергии страны. В компании работает 35 тысяч профессионалов – атомщиков. Их труд обеспечивает 6% валового внутреннего продукта Украины.

Уровень безопасности отечественных атомных блоков полностью соответствует украинским и международным стандартам, Украина выполняет все международные обязательства в этой сфере.

Запуск рынка электроэнергии снизил доходы “Энергоатома”, при этом существенно выросли неплатежи, снежным комом накапливаются долги. Реальна ли угроза банкротства компании как пишут в последнее время в прессе?

Слухи о банкротстве – не соответствуют действительности. Но оно может произойти, если оставить все как есть.

Начнем с того, что на государственном уровне необходимо справиться с кризисной ситуацией на рынке электроэнергии Украины. Он должен быть сбалансирован, а не генерировать долги 2 млрд. грн. каждый месяц. В итоге общий объем долгов перед компанией за отпущенную атомными электростанциями электроэнергию превысил 20 млрд. грн. Это привело к тому, что НАЭК не может рассчитаться с подрядчиками, которые, в свою очередь, накапливают долги по зарплате своим работникам.

Объем задолженности “Энергоатома” перед подрядчиками и поставщиками равняется сумме долга за 8 месяцев текущего года перед нами – а это 9,5 млрд. грн.

Добавьте сюда 11,7 млрд. прошлогодней задолженности ГП «Энергорынок» и получится 21 млрд. долгов.

Понимая критическую важность этой проблемы, мы многократно обращались в правительство, профильное министерство с предложениями для решения этой проблемы.

И что это за предложения, каков результат?

Главное сейчас начать выполнять принятый еще в июне Закон Украины о мероприятиях по погашению задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии. Уже три месяца как действует закон, а правительство до сих пор не приняло нормативно-правовых актов, необходимых для его реализации, в частности механизмы возврата долгов “Энергоатома” за отпущенную электроэнергию.

Другие меры, стабилизирующие ситуацию, недавно были приняты.

Изменениями в закон Украины «О рынке электроэнергии» сократили обязательную долю продаж электроэнергии на рынке "на сутки вперед" производителями с 15% до 10%.

На сегодня у нас отсутствуют балансовые ограничения мощностей НАЕК.

Изменена текущая модель ВСО и исключено участие ГП "Гарантированный покупатель" в качестве посредника при продажах электроэнергии АЭС бытовым потребителям.

Увеличена доля продаж электроэнергии АЭС на рынке двусторонних договоров до 40%.

Для имплементации этих мер мы осознанно пошли на поставки электроэнергии по цене 1 коп. за киловатт для нужд населения Украины.

Следующими шагами будет принятие финансового ВСО, которое вступит в силу с 1 января 2021 г. Сейчас обсуждается несколько вариантов, но мы надеемся, что наши предложения примут. Рынок должен быть стабилизирован, ВСО должны обеспечивать выполнение обязательств всех участников рынка и финансовую устойчивость без генерирования задолженности.

С момента запуска нового энергорынка не утихают споры о его эффективности и справедливости. Как вы последствия перехода к новой системе работы?

Крайне неэффективными и, я бы сказал - дискриминационными, являются правила рынка в отношении атомной энергетики. Об этом не перестают указывать и международные партнеры Украины USAID, Energy Community.

За счет “Энергоатома” субсидируются другие производители электроэнергии.

Мы отдаем электроэнергию в среднем по 0,7 грн. за кВт, в то время как ее средневзвешенная стоимость на рынке составила почти 1,3 грн. Добавьте сюда дисконтирование электроэнергии АЭС на балансирующем рынке (45% от исходной стоимости) и вы поймете почему такая модель дискриминационна в отношении атомной генерации.

В целом из-за такой политики “Энергоатом” ежегодно теряет доходи. По нашей оценке потери составляют около 5 млрд. долларов за последние 10 лет. Поэтому для финансирования инвестиционных программ мы вынуждены привлекать кредитные средства.

Как вы считаете, в чем причина такой высокой задолженности? Это последствия кризисных явлений или же чей-то умысел?

К сожалению, в сложившейся ныне ситуации превалирует "человеческий фактор". А посему, хочу серьезно предупредить, что эксперименты на энергорынке и саботаж инициатив “Энергоатома”, намеренное торможение бюрократическими процедурами вплоть до подлога документов, искажения статистики в правительственных структурах, негативные высказывания в отношении атомной отрасли многочисленных некомпетентных советников – все это плохо закончится. Каждый подобный случай нами воспринимается как нанесение ущерба, который трактуется Уголовным кодексом как умышленное вредительство. Что, в конечном счете, можно расценить, как угрозу национальной безопасности.

Кроме того, нас пытаются втянуть в информационные войны, публикуют разнообразные фейки о нашей деятельности, стараются дискредитировать нашу команду, хотят дестабилизировать ситуацию в компании. И снова хочу предупредить организаторов этой информационной войны - на публикации недостоверной информации мы будем реагировать в соответствии с действующим законодательством.

За ситуацией вокруг Энергоатома внимательно следят наши зарубежные коллеги и партнеры. Компания является членом ВАО АЭС, WNA, EUR, INPRO, Украинского ядерного общества и Ассоциации "Украинский ядерный форум". Доброе имя Энергоатома на международной арене нарабатывалось десятилетиями. И коллектив НАЭК приложит все усилия, чтобы не дать втоптать его в грязь.

И чтобы закрыть эту тему, хочу вас заверить, что украинские атомщики не дадут невеждам уничтожить нашу уникальную отрасль экономики.

А подобное, в перспективе, может произойти, если оставить все как есть. Нужно отдавать себе отчет, понимать и помнить, что развал Энергоатома - это развал энергетической системы Украины! И тут уже речь идет не только об экономической или энергетической безопасности.

Каким вы видите будущее Энергоатома? Какие задачи вы ставите перед НАЭК, что можете рассказать об инвестиционных планах?

До конца текущего года мы хотим выйти на этап окончательного утверждения проекта достройки блоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Завершение строительных работ на обоих блоках планируется в 2025 году.

Общая стоимость достройки составит 76,8 млрд грн. в текущих ценах. В качестве источников финансирования этого проекта Энергоатом рассматривает различные варианты, в том числе собственное инвестирование, привлечение кредитов отечественных и зарубежных банков. Также нами были проведены переговоры с зарубежными партнерами: компаниями Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC), чешской Škoda JS.

Был подготовлен специальный законопроект "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3,4 ХАЭС". Он был одобрен на заседании правительства еще летом прошлого года, но пока не рассматривался Верховной Радой. Принятие закона является ключевым элементом для начала работ по достройке блоков.

Это крайне важный для страны проект, который позволит увеличить объемы производства электроэнергии. Мы сможем оставить доступным для потребителей тариф на электроэнергию и добавим устойчивости энергосистеме страны. Достройка энергоблоков ХАЕС будет способствовать синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой ЕС и дальнейшей ее интеграции в европейские энергосети, что важно в условиях курса страны на евроинтеграцию.

Законопроектом предусмотрена локализация в Украине производства оборудования для станции до 70%. Что на этапе строительства даст десятки тысяч новых рабочих мест.

Так что работа предстоит серьезная.

Наверняка вы обсуждали с президентом вопрос достройки энергоблоков во время его визита на Хмельницкую АЭС 9 сентября. Что он думает по этому поводу?

Очень вовремя Президент посетил важный объект атомной энергетики – ХАЕС. Он провел рабочее совещание, глубоко вник в проблематику и пообещал подписать указ о развитии украинской атомной энергетики.

Насколько мне известно, сейчас завершается подготовка этого документа. Им, помимо решения срочных актуальных вопросов работы Энергоатома (а это, в первую очередь, погашение задолженности перед нами), также будет предусмотрена разработка программы развития атомной энергетики, достройка третьего и четвертого энергоблоков ХАЕС, подчинение Энергоатома непосредственно Кабинету Министров Украины.

С такой поддержкой Главы государства, думаю, нас наконец услышат в правительстве и Минэнерго.

Вот скажите, как можно было все эти годы игнорировать достройку 3-го и 4-го энергоблоков, ведь она за 5 лет создаст минимум 100 тысяч рабочих мест в энергетике и машиностроении, подтянет другие смежные отрасли и даст ощутимый импульс социальному развитию. А особенно в условиях карантина, падения экономики и роста безработицы. Президент очень эмоционально об этом высказался.

Мы, в свою очередь, готовы приложить максимальные усилия для сохранения и развития огромного потенциала украинской атомной энергетики и машиностроения, увеличения объемов производства и экспорта самой дешевой и экологически чистой электроэнергии.

Мы будем также укреплять наш научный и исследовательский потенциал. А это вместе с гигантским опытом строительства и эксплуатации атомных установок, обращения с радиоактивными отходами в перспективе позволит выходить на внешние рынки и экспортировать украинские атомные технологии.

У компании большие перспективы развития, но они не достижимы, если оставить все как есть!

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