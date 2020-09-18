"Енергоатом" намагаються втягнути в інформаційні війни та публікують фейки, – Котін

Тимчасово виконуючий обов'язки президента "Національної атомної енергогенеруючої компанії (НАЕК) "Енергоатом" Петро Котін, коментуючи негативні висловлювання на адресу української атомної галузі, заявив, що зацікавлені особи, поширюючи фальшиву або перекручену інформацію, навмисно намагаються втягнути державне підприємство в інформаційні війни.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Нас ("Енергоатом") намагаються втягнути в інформаційні війни, публікують різноманітні фейки про нашу діяльність, намагаються дискредитувати нашу команду, хочуть дестабілізувати ситуацію в компанії. І знову хочу попередити організаторів цієї інформаційної війни - на публікації недостовірної інформації ми будемо реагувати відповідно до чинного законодавства", - сказав Котін.

В.о. президента "Енергоатому" пояснив, що експерименти на енергоринку та саботаж ініціатив "Енергоатому", навмисне гальмування бюрократичними процедурами аж до підробки документів, спотворення статистики в урядових структурах, негативні висловлювання щодо атомної галузі численних некомпетентних радників, по суті є завданням збитків. Подібні дії трактуються Кримінальним кодексом як умисне шкідництво. Що, в кінцевому рахунку, можна розцінити, як загрозу національній безпеці.

Крім того, за ситуацією навколо "Енергоатому" уважно стежать наші зарубіжні колеги й партнери. Держкомпанія є членом Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС), Всесвітньої ядерної асоціації (WNA), EUR, INPRO, Українського ядерного товариства та Асоціації "Український ядерний форум".

"Добре ім'я "Енергоатому" на міжнародній арені напрацьовувалось десятиліттями. І колектив НАЕК докладе усіх зусиль, щоб не дати втоптати його в бруд. І щоб закрити цю тему, хочу вас запевнити, що українські атомники не дадуть невігласам знищити нашу унікальну галузь економіки. А подібне, в перспективі, може статися, якщо залишити все як є. Потрібно розуміти та пам'ятати, що розвал "Енергоатому" - це розвал енергетичної системи України! Та тут вже мова йде не лише про економічну або енергетичну безпеку держави", - підсумував Котин.

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