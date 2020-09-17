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17 сентября 2020, четверг, 08:29 36
Азия 2020-09-17T08:29:01+03:00
Українські Новини
В Пакистане арестовали 964 объекта запрещенных ООН радикальных организаций

В Пакистане арестовали 964 объекта запрещенных ООН радикальных организаций

Сергей Паламаренко
Пакистан, ООН, Запрет, Радикалы, Исламская Республика Пакистан
Запрет радикальных организаций в Пакистане. Фото: gulfnews.com
Запрет радикальных организаций в Пакистане. Фото: gulfnews.com

На данный момент в Пакистане была "заморожена" деятельность 964 объектов запрещенных организаций Jamaat-ud-Dawa (JuD), Falah-e-Insaniat Foundation (FIF) и Jaish-e-Mohammad (JeM), сообщает информационное агентство Dispatch News Desk (DND).

В ответ на запрос сенатора Джамаат-и-Ислами Муштака Ахмеда министр внутренних дел Иджаз Ахмед Шах сообщил сенату, что Министерство внутренних дел провинции заморозило собственность запрещенных организаций в рамках решений Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (замораживание и арест). Соответствующий приказ был подписан в Министерстве иностранных дел еще в 2019 г.

Министр отметил, что замораживание осуществляется в отношении обозначенных ООН структур.

Иджаз Ахмед Шах также поделился с Сенатом подробностями о замороженных счетах некоторых медресе (религиозных семинарий) правительством в соответствии с Национальным планом действий (НПД).

Министр внутренних дел сообщил, что 907 объектов JuD и FIF, включют 76 школ, 4 колледжа, 330 мадари/мечетей, 186 амбулаторий, 15 больниц, 262 машин "Скорой помощи", 1 похоронный автобус, 10 лодок, 3 офиса по управлению стихийными бедствиями, 17 зданий/земель/скот., 1 открытый участок, 1 сельхозугодие и 2 мотоцикла заморожены до настоящего времени.

Аналогичным образом было заморожено 57 объектов собственности, принадлежащих JeM, включая 53 мадари/мечети, 2 амбулатории и 2 машины "Скорой помощи".

Министр также рассказал о расположении замороженного имущества запрещенных организаций по провинциям.

Данные по провинциям говорят о том, что 611 объектов недвижимости, принадлежащих JuD и FIF, были заморожены в Пенджабе, 80 в Синде, 108 в Хайбер-Пахтунхва (KPK), 30 в Белуджистане, 17 в столичной территории Исламабада (ICT) и 61 в Азад-Джамму и Кашмир (AJK).

Также чиновники были проинформированы о том, что 8 объектов JeM были заморожены в Пенджабе, 3 в Синде, 29 в КПК, 1 в Белуджистане, 4 в ИКТ и 12 в AJK.

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