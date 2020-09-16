Я есть и буду мэром только киевлян, – Кличко ответил "Евросолидарности"

Мэр Киева, лидер политической партии "Удар" Виталий Кличко, комментируя заявления других политических сил о поддержке его кандидатуры на местных выборах в Киеве, заявил, что его партия самостоятельно примет участие в избирательном процессе.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Кличко.

"Удар" идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся! Любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян. Мы работаем с киевлянами и для киевлян!" - отметил Кличко.

"Сегодня узнал о поддержке моей кандидатуры на должность мэра Киева некоторыми другими политическими силами. Понимаю, что многие партий сегодня хотят, чтобы Кличко был их мэром. Я снова четко скажу всем: я есть и буду мэром только киевлян! И всегда был ответственным только перед киевлянами. Ведь именно они доверили мне воплощать изменения в Киеве, избрав мэром столицы. Я благодарен за поддержку каждому жителю нашего города", - подытожил Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, председатель Киевской городской организации партии "Европейская солидарность" Владимир Прокопов на съезде 16 сентября заявил, что партия поддержит на выборах мэра Киева нынешнего мэра Виталия Кличко.

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