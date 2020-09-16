подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 сентября 2020, среда, 10:07 588
Экономика 2020-09-16T10:15:02+03:00
Українські Новини
Сделку по приватизации отеля "Днепр" кредитовал украинский банк "Січ"

Сделку по приватизации отеля "Днепр" кредитовал украинский банк "Січ"

Сергей Паламаренко
Бизнес, Гостиница, Кредит, Приватизация, Днепр
Отель
Отель "Днепр" (Киев). Фото: LIGA.net

Во время сделки по приватизации отеля "Днепр", украинский банк "Січ" кредитовал его покупателя. Об этом говорится в сообщениях финансовых учреждений, опубликованных в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Покупателем госимущества выступило ООО "Смартленд". Сумма кредита не раскрывается, однако известно, что она будет составлять менее 50% от стоимости самого банка.

Напомним, что банк "Січ" был основан в 2011 году. По состоянию на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Січ" занимал 36е место среди действующих в стране банков. Его стоимость оценивается в 1,941 млрд грн.

Также напомним, что сделка по продаже отеля "Днепр" признана самым успешным примером приватизации государственного имущества. На торгах сумма в несколько раз превысила начальную стоимость отеля и составила 1,1 миллиарда гривен. Сделка была признана законной всеми соответствующими государственными ведомствами, а вырученные средства переведены в госбюджет Украины.

Больше новостей о: Бизнес Гостиница Кредит Приватизация Днепр

Продажа гостиницы "Днепр" - сигнал того, что в Укр...
Кабмин поручил продать "Президент-Отель", ОПЗ и ОГ...
Гостиницу "Днепр" продали за 1,1 млрд гривен. Новы...
Создание единого табачного оператора пополнит бюдж...
Карантин в Украине. Минздрав хочет изменить работу транспорта, школ и детсадов
МАУ на месяц перенесла спецрейс из Китая. В стране застряли украинцы, "влезшие" в долги ради дорогого билета домой
Новости
"Динамо" - клубы из Нидерландов: киевляне лидируют в противостоянии с футболистами из страны тюльпанов и мельниц 10:15
Сделку по приватизации отеля "Днепр" кредитовал украинский банк "Січ" 10:07
40 человек стали жертвами столкновения поезда со школьным автобусом в Новой Зеландии 10:06
Смертность от коронавируса выросла почти вдвое за сутки 10:00
Минфин разместил ОВГЗ на 2,9 млрд гривен и $112 млн 09:53
больше новостей
На карантине украинцы за должали за коммуналку миллиарды. Что будет с долгами 05:45
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
В условиях карантина мобильные операторы вынуждены пойти на пересмотр тарифов, - СМИ 13:03
Украинских пенсионеров ждет сразу несколько повышений: кому и сколько добавят 05:45 Инфографика
Карантин в Украине. Минздрав хочет изменить работу транспорта, школ и детсадов 19:33
больше новостей
На обслуживание Зеленского расходы бюджета хотят повысить в полтора раза 11:29
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
Столица в "оранжевой" зоне: в "Киевпастранс" рассказали, как сейчас работает общественный транспорт 16:43
Решающий фактор для экономики: западные аналитики указали на серьезную проблему в НБУ 17:32
НАБУ проиграло суд частному инвестору ЗТМК 14:51
больше новостей
У Притулы и Верещук за полтора месяца упал рейтинг на выборах мэра
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok