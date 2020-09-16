Сделку по приватизации отеля "Днепр" кредитовал украинский банк "Січ"

Во время сделки по приватизации отеля "Днепр", украинский банк "Січ" кредитовал его покупателя. Об этом говорится в сообщениях финансовых учреждений, опубликованных в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Покупателем госимущества выступило ООО "Смартленд". Сумма кредита не раскрывается, однако известно, что она будет составлять менее 50% от стоимости самого банка.

Напомним, что банк "Січ" был основан в 2011 году. По состоянию на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Січ" занимал 36е место среди действующих в стране банков. Его стоимость оценивается в 1,941 млрд грн.

Также напомним, что сделка по продаже отеля "Днепр" признана самым успешным примером приватизации государственного имущества. На торгах сумма в несколько раз превысила начальную стоимость отеля и составила 1,1 миллиарда гривен. Сделка была признана законной всеми соответствующими государственными ведомствами, а вырученные средства переведены в госбюджет Украины.

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