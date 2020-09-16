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16 вересня 2020, середа, 10:07 363
Економіка 2020-09-16T10:30:01+03:00
Українські Новини
Операцію з приватизації готелю "Дніпро" кредитував український банк "Січ"

Операцію з приватизації готелю "Дніпро" кредитував український банк "Січ"

Сергій Паламаренко
Кредит, готель, Дніпро, Бізнес, Інвестиції, Приватизація
Готель
Готель "Дніпро" (Київ). Фото: LIGA.net

Під час операції з приватизації готелю "Дніпро", український банк "Січ" кредитував його покупця. Про це йдеться в повідомленнях фінансових установ, опублікованих в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Покупцем держмайна виступило ТОВ "Смартленд". Сума кредиту не розкривається, проте відомо, що вона буде становити менше 50% від вартості самого банку.

Нагадаємо, що банк "Січ" був заснований в 2011 році. Станом на 1 липня 2020 року розміром загальних активів банк "Січ" займав 36-е місце серед діючих в країні банків. Його вартість оцінюється в 1,941 млрд грн.

Також нагадаємо, що операція з продажу готелю "Дніпро" визнана найуспішнішим прикладом приватизації державного майна. На торгах сума в кілька разів перевищила початкову вартість готелю і склала 1,1 мільярда гривень. Угода була визнана законною усіма відповідними державними відомствами, а виручені кошти переведені до держбюджету України.

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