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15 сентября 2020, вторник, 16:22 526
Экономика 2020-09-15T16:24:16+03:00
Українські Новини
Несмотря на коронакризис, иностранные инвесторы сохраняют интерес к ОВГЗ, — ICU

Несмотря на коронакризис, иностранные инвесторы сохраняют интерес к ОВГЗ, — ICU

Кира Молчанова
ICU, Константин Стеценко
ICU
ICU

На онлайн-конференции, проведенной группой ICU для иностранных инвесторов 11 сентября, первые лица Министерства финансов Украины и Национального банк Украины отметили крепкие позиции украинской экономики, несмотря на сложности, связанные с пандемией. При этом Украине по-прежнему есть, чем заинтересовать иностранных инвесторов.

В конференции со вступительным словом принял участие Сергей Марченко, Министр финансов Украины, в общении с которым иностранные инвесторы подтвердили, что считают наш рынок  привлекательным наряду с другими рынками локальных валют стран с развивающейся экономикой.

"Низкая инфляция в Украине вместе с относительно высокими реальными ставками помогает поддерживать интерес к нашему рынку капитала, - прокомментировал Юрий Буца, Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом. – Сейчас мы видим возобновление интереса к более длинным бумагам. На прошлой неделе впервые за пару месяцев у нас был спрос на 3-летние бумаги с доходностью 10,46% объемом более $200 млн. Мы стремимся и дальше предлагать рынку инструменты на этой части кривой, так как считаем, что это привлекательная позиция и для местных, и для международных игроков, обеспечивающая ликвидность на вторичном рынке".

Константин Стеценко, учредитель ICU, отметил, что для экономики Украины жизненно важно продолжать процесс реформ. "Также нужно сохранять сотрудничество с МВФ, а в управлении экономическими последствиями кризиса поддерживать домохозяйства и предприятия. Такая комбинация мер - ключ не только к экономическому здоровью страны, но и к доверию инвесторов", - прокомментировал он.

Катерина Рожкова, первый заместитель Председателя Национального банка Украины, заявила, что украинская экономика вступила в глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, с более весомым запасом прочности, чем во время кризисов 2008 и 2014 годов. "Национальный банк своевременно принял эффективные меры по поддержке экономики и банковского сектора. Для возобновления экономического роста в 2021 году на 4% крайне важно продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом и международными партнерами. Ключевым риском для макрофинансовой стабильности остается длительное продолжение пандемии коронавируса с усилением карантинных мер", - сообщила Катерина Рожкова.

Комментируя экономические перспективы Украины, Сергей Николайчук, глава департамента макроэкономических исследований ICU, отметил: "Украина смогла достаточно хорошо выдержать мировой кризис благодаря своим структурным особенностям и макрофинансовой стабилизации, достигнутой в предыдущие годы. В результате, мы сейчас пересматриваем наш макроэкономический прогноз в сторону улучшения. Так, падение ВВП этого года будет не таким глубоким, как мы ожидали в начале лета – 5.7%, а уже в следующем году мы прогнозируем достаточно стремительное востановление и рост на 5.6%".

Организатором конференции совместно с Министерством финансов и Национальным банком Украины выступила группа ICU – крупнейший провайдер услуг для иностранных и локальных инвесторов на украинском рынке ОВГЗ.

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