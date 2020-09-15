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15 вересня 2020, вівторок, 16:22 417
Економіка 2020-09-15T16:29:26+03:00
Українські Новини
Незважаючи на коронакризу, іноземні інвестори зберігають інтерес до ОВДП, — ICU

Незважаючи на коронакризу, іноземні інвестори зберігають інтерес до ОВДП, — ICU

Кира Молчанова
ICU, Костянтин Стеценко
ICU
ICU

11 вересня під час онлайн-конференції, проведеної групою ICU для іноземних інвесторів, перші особи Міністерства фінансів України та НБУ відзначили міцні позиції української економіки попри складності, пов'язані з пандемією. Проте Україні, як і раніше, є чим зацікавити іноземних інвесторів.

У конференції зі вступним словом взяв участь Сергій Марченко, Міністр Фінансів України, в спілкуванні з яким іноземні інвестори підтвердили, що вважають український ринок привабливим поряд з іншими ринками локальних валют країн з економікою, що розвивається.

"Низька інфляція в Україні разом з відносно високими реальними ставками допомагає підтримувати інтерес до нашого ринку капіталу, - прокоментував Юрій Буца, Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом. - Зараз ми бачимо відновлення інтересу до довших паперів. Минулого тижня вперше за пару місяців у нас був попит на 3-річні папери з прибутковістю 10,46% обсягом понад $ 200 млн. Ми прагнемо і далі пропонувати ринку інструменти на цій частині кривої, оскільки вважаємо, що це приваблива позиція і для місцевих, і для міжнародних гравців".

Костянтин Стеценко, засновник ICU, зазначив, що для економіки України життєво важливо продовжувати процес реформ. "Також потрібно зберігати співпрацю з МВФ, а в межах управління економічними наслідками кризи підтримувати домогосподарства і підприємства. Така комбінація заходів - ключ не тільки до економічного здоров'я країни, а й до довіри інвесторів", - прокоментував він.

Катерина Рожкова, перший заступник Голови Національного банку України, заявила, що українська економіка вступила в глобальну економічну кризу, викликану пандемією коронавірусу, з більш вагомим запасом міцності, аніж під час криз 2008 і 2014 років. "Національний банк своєчасно прийняв ефективні заходи з підтримки економіки та банківського сектора. Для відновлення економічного зростання у 2021 році на рівні 4% вкрай важливо продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом і міжнародними партнерами. Ключовим ризиком для макрофінансової стабільності залишається тривале продовження пандемії коронавірусу з посиленням карантинних заходів", - зазначила на конференції Катерина Рожкова.

Коментуючи економічні перспективи України, Сергій Ніколайчук, голова департаменту макроекономічних досліджень ICU, зазначив: "Україна змогла достатньо добре витримати світову кризу завдяки своїм структурним особливостям і макрофінансовій стабілізації, досягнутій в попередні роки. В результаті, ми зараз переглядаємо наш макроекономічний прогноз у бік поліпшення. Так, падіння ВВП цього року буде не таким глибоким, як ми очікували на початку літа – лише 5.7%, а вже в наступному році ми прогнозуємо досить стрімке відновлення і зростання на 5.6%".

Організатором конференції спільно з Міністерством Фінансів і Національним банком України виступила група ICU - найбільший провайдер послуг для іноземних і локальних інвесторів на українському ринку ОВДП.

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