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14 сентября 2020, понедельник, 22:45 16
Финансы 2020-09-14T22:45:01+03:00
Українські Новини
Курс продажи доллара для платежных карт продолжает повышаться который день подряд

Курс продажи доллара для платежных карт продолжает повышаться который день подряд

Кира Молчанова
Курс гривны, Кредитные карточки, курс доллара, банковские карты
Кредитная карта. Фото: pixabay
Кредитная карта. Фото: pixabay

В понедельник курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 повысился по сравнению с 11 сентября на 8,35 коп. до 28,0939 UAH/USD, курс покупки – повысился на 6,56 коп. до 27,7461 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро для платежных карт повысился на 3,79 коп. до 32,6500 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,12 коп. до 33,2535 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,6805 28,0104 32,6121 33,2323 3,29 4,42
Максимальный 27,8141 28,5000 33,0000 33,6000 3,57 5,00
Минимальный 27,0000 27,8862 31,5000 33,0000 3,00 3,84

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 11 сентября, курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 повысился по сравнению с 10 сентября на 3,41 коп. до 28,0104 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,92 коп. до 27,6805 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 сентября, на 10,00 коп. до 28,0003 UAH/USD.

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 сентября на 7,37 коп. до 28,0363 UAH/USD, курс покупки повысился на 4,97 коп. до 27,7837 UAH/USD.

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