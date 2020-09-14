Курс продажу долара для платіжних карток продовжує зростати

У понеділок курс продажу долара для платіжних карток станом на 10:30 підвищився порівняно з 11 вересня на 8,35 коп. до 28,0939 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 6,56 коп. до 27,7461 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передают Українські Новини.

Середній курс купівлі євро для платіжних карт підвищився на 3,79 коп. до 32,6500 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 2,12 коп. до 33,2535 UAH/EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карток:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,6805 28,0104 32,6121 33,2323 3,29 4,42 Максимальний 27,8141 28,5000 33,0000 33,6000 3,57 5,00 Мінімальний 27,0000 27,8862 31,5000 33,0000 3,00 3,84

Як повідомляли Українські Новини, в п'ятницю, 11 вересня, курс продажу долара для платіжних карток станом на 10:30 підвищився порівняно з 10 вересня на 3,41 коп. до 28,0104 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 1,92 коп. до 27,6805 UAH/USD.

Тим часом, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 вересня, на 10,00 коп. до 28,0003 UAH/USD.

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 11 вересня на 7,37 коп. до 28,0363 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,97 коп. до 27,7837 UAH/USD.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини