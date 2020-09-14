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14 сентября 2020, понедельник, 18:43 60
Президент 2020-09-14T19:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности

Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности

Кира Молчанова
США, ЕС, СНБО, NATO НАТО, Стратегия национальной безопасности, Владимир Зеленский
Военнослужащие ВСУ. Фото: echokieva.com
Военнослужащие ВСУ. Фото: echokieva.com

Президент Владимир Зеленский утвердил стратегию национальной безопасности.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 сентября 2020 года "О Стратегии национальной безопасности Украины", - сказано в нем.

Сам документ на сайте не обнародован.

Согласно сообщению Офиса Президента, основными принципами государственной политики в сфере нацбезопасности в стратегии определены: сдерживание - развитие оборонных возможностей для предотвращения вооруженной агрессии; устойчивость - способность быстро адаптироваться к изменениям безопасностной среды; взаимодействие - развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами (США, ЕС, НАТО) и прагматическое сотрудничество с другими государствами и международными организациями.

"Конечной целью реализации стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной Украины, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой свяжут судьбу их дети и внуки", - сообщила пресс-служба.

Среди приоритетов национальных интересов определены восстановление территориальной целостности, европейская и евроатлантическая интеграция.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Зеленский ввел в действие решение СНБО об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020-2022 годы.

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает сокращение госдолга на 3,4 п.п. до 64,6% ВВП.

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