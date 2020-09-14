Бюджет-2021 должен быть бюджетом социальной справедливости и развития, – Бойко

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко убежден, что государственнный бюджет на 2021 год должен быть социальным и направленным на поддержку и развитие экономики. В первую очередь, нарастить финансирования медицины до 6% ВВП, а также увеличить жилищно-коммунальные субсидии и социальные выплаты, усилить бюджетную поддержку регионов, местного самоуправления и остановить распродажу стратегических предприятий, обеспечивающих поступления в госбюджет.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"На этой неделе начинается бюджетный процесс. Очень важно, чтобы этот проект бюджета не повторял ошибки предыдущих бюджетов, в которых увеличивались выплаты силовым структурам и чиновникам, а социальные расходы замораживались", - отметил народный депутат.

В частности, Юрий Бойко обратил внимание на неспособность правительства обеспечить финансирование жизненно важных сфер.

"Правительство набирает долги, но не может обеспечить полноценное финансирование жизненно важных сфер. За 7 месяцев текущего года медицина недополучила треть бюджетных средств. На поддержку экономики выделено на 40% меньше плана. При этом государственный долг вырос с 50 до 60% ВВП", - сказал он.

Также, по словам сопредседатели фракции ОПЗЖ, за те полгода, которые в Украине продолжается карантин, власть не смогла подготовить страну к медицинским и социально-экономическим вызовам.

"Правительство ведет безответственную политику с карантинными зонами. Но вместо поддержки, местным властям из Киева идут только обвинения, угрозы и давление. Ответом на такое равнодушие становятся социальные протесты отчаявшихся и обедневших людей", - отметил парламентарий.

Поэтому перед началом работы над государственным бюджетом на следующий год фракция ОПЗЖ хочет услышать подробный отчет правительство о ситуации, которая сложилась в стране.

"Мы видим, что правительство не справляется со своими обязанностями. Власть набрала обязательств перед кредиторами и теперь хочет их быстро протолкнуть. Такой сценарий не пройдет. Вся страна должна увидеть и услышать, что делал Кабинет министров Дениса Шмыгаля. Почему не остановлена ​​медицинская реформа? Куда потрачены средства бюджетного фонда борьбы с эпидемией? Сколько денег уже закопано в землю?" – подчеркнул политик.

И, по словам Юрия Бойко, фракция ОПЗЖ в бюджетном вопросе будет принципиальной.

"Мы будем добиваться, чтобы государственные средства шли на нужды украинских граждан и национальной экономики, а не на обогащение финансовых спекулянтов и прибыль внешних кредиторов", - сказал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

"Прежде всего, мы будем требовать увеличения финансирования медицины до 6% ВВП. Это тот минимум, который необходимо заложить, чтобы обуздать эпидемию и преодолеть последствия так называемой медицинской реформы. Необходимо увеличить финансирование жилищно-коммунальных субсидий и упростить их получение, повысить размер всех социальных выплат. Учитывая рост цен на газ и тарифы - это критически важно для борьбы с бедностью. Увеличить бюджетную поддержку регионов и местного самоуправления. Чтобы противостоять эпидемии и кризису, деньги должны поступать на места, а не оседать в кошельках иностранных консультантов и правительственных чиновников. Должны быть увеличены расходы на развитие экономики. Распродажа стратегических предприятий, обеспечивающих поступления в госбюджет, должна быть остановлена. Бюджет на 2021 год должен быть социальным и направленным на поддержку и развитие экономики", – резюмировал Юрий Бойко.

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