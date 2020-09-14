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14 сентября 2020, понедельник, 13:27 128
Верховная Рада и партии 2020-09-14T13:29:02+03:00
Українські Новини
Решение ЕСПЧ в деле "Левчук против Украины" является 1-й ласточкой для Украины по домашнему насилию, – Левочки

Решение ЕСПЧ в деле "Левчук против Украины" является 1-й ласточкой для Украины по домашнему насилию, – Левочкина

Татьяна Зотова
ПАСЕ, Домашнее насилие, ЕСПЧ, Юлия Левочкина
Юлия Левочкина. Фото: zagittya.com.ua
Юлия Левочкина. Фото: zagittya.com.ua

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юлия Левочкина заявила, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в деле "Левчук против Украины" является важным сигналом для нашей страны: необходимо пересмотреть государственный подход к проблеме домашнего насилия и гендерно-обусловленного насилия в целом.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

ЕСПЧ в своем решении пришел к заключению, что Украина нарушила позитивные обязательства защиты прав человека на уважение частной жизни, когда национальные суды не удовлетворили иск жительницы г. Ровно Ирины Левчук о выселении из квартиры ее бывшего супруга, постоянного применяющего насилие по отношению к ней.

"Это решение – первая ласточка для государства Украина по вопросу домашнего насилия. В данный момент крайне важно, чтобы государство оперативно исполнило решение ЕСПЧ по этому делу. Ведь Украина – одна из лидирующих стран в антирейтинге по количеству невыполненных решений ЕСПЧ. Не хочется, чтоб дело "Левчук против Украины" стало еще одним негативным прецедентом. В свою очередь, мы как члены фракции ОПЗЖ будем осуществлять наблюдение за выполнением решения ЕСПЧ в рамках парламентского контроля", – подчеркнула Левочкина.

По словам нардепа, в более широком понимании для противодействия домашнему насилию требуется комплексный и системный подход на уровне государства. В Украине, к сожалению, проблема замалчивается по ряду причин – с одной стороны, у органов власти нет действенных механизмов защиты жертв, с другой – в обществе все ещё существует склонность к осуждению именно жертв.

Также Левочкина обратила внимание на то, что пандемия COVID-19 еще больше усугубила ситуацию с домашним насилием. В условиях ограниченного передвижения значительная часть граждан Украины потеряла рабочие места, сократились доходы, возросла нагрузка по уходу за детьми. И в основном от негативных последствий пандемии пострадали именно женщины.

"Я восхищаюсь мужеством госпожи Левчук, многодетной матери, которая нашла в себе силы и терпение пройти все национальные судебные инстанции и дойти до ЕСПЧ. Она сделала огромное дело для всех женщин в Украине, многие из которых смирились с проявлением насилия в семье. Эта женщина показала пример: отстаивать свои права можно и нужно, добиться справедливости возможно, пусть пока и не в национальных судах", – подчеркнула нардеп.

Левочкина убеждена, что важной превентивной составляющей в борьбе с гендерно-обусловленным насилием является образовательная работа со всеми гражданами Украины в области обеспечения гендерного равенства и искоренения гендерных стереотипов в украинском обществе.

"Как посол кампании Girl2Leader в Украине, в первую очередь, провожу последовательную образовательную работу с младшим поколением девочек в разных форматах. История Ирины Левчук для меня очень важна и показательна как история, о которой стоит рассказывать и ставить в пример", – резюмировала Юлия Лёвочкина.

Напомним, всемирная кампания Girl2Leader действует под эгидой международной неправительственной организации Women Political Leaders Global Forum. В рамках борьбы с домашним насилием в декабре 2019 года в парламенте Украины прошла фотовыставка Girls voice against violence, которую презентовали участницы кампании Girl2leader Ukraine.

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