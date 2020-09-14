Рішення ЄСПЛ у справі "Левчук проти України" є 1-ю ластівкою для Україна щодо домашнього насильства, – Льовочкіна

Член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юлія Льовочкіна заявила, що рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі "Левчук проти України" є важливим сигналом для нашої країни: необхідно переглянути державний підхід до проблеми домашнього насильства та гендерно-обумовленого насильства в цілому.

Пр це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

ЄСПЛ у своєму рішенні прийшов до висновку, що Україна порушила позитивні зобов'язання захисту прав людини на повагу до приватного життя, коли національні суди не задовольнили позов мешканки м. Рівне Ірини Левчук про виселення з квартири її колишнього чоловіка, який постійно застосовує насильство стосовно неї.

"Це рішення – перша ластівка для держави Україна з питання домашнього насильства. На даний момент вкрай важливо, щоб держава оперативно виконало рішення ЄСПЛ у цій справі. Адже Україна – одна з лідируючих країн у антирейтингу за кількістю невиконаних рішень ЄСПЛ. Не хочеться, щоб справа «Левчук проти України» стала ще одним негативним прецедентом. У свою чергу, ми як члени фракції ОПЗЖ будемо здійснювати спостереження за виконанням рішення ЄСПЛ у рамках парламентського контролю", – підкреслила Льовочкіна.

За словами нардепа, в ширшому розумінні для протидії домашньому насильству потрібен комплексний і системний підхід на рівні держави. В Україні, на жаль, проблема замовчується з низки причин – з одного боку, у органів влади немає дієвих механізмів захисту жертв, з іншого – в суспільстві все ще існує схильність до засудження саме жертв.

Також Льовочкіна звернула увагу на те, що пандемія COVID-19 ще більше погіршила ситуацію з домашнім насильством. В умовах обмеженого пересування значна частина громадян України втратила робочі місця, скоротилися доходи, зросло навантаження щодо догляду за дітьми. І в основному від негативних наслідків пандемії постраждали саме жінки.

"Я захоплююся мужністю пані Левчук, багатодітної матері, яка знайшла в собі сили і терпіння пройти всі національні судові інстанції та дійти до ЄСПЛ. Вона зробила величезну справу для всіх жінок в Україні, багато з яких змирилися з проявом насильства в сім'ї. Ця жінка показала приклад: відстоювати свої права можна і потрібно, домогтися справедливості можливо, нехай поки що й не в національних судах", – підкреслила нардеп.

Льовочкіна переконана, що важливою превентивною складовою в боротьбі з гендерно-обумовленим насильством є освітня робота з усіма громадянами України в області забезпечення гендерної рівності та викорінення гендерних стереотипів в українському суспільстві.

"ЯкпПосол кампанії Girl2Leader в Україні, в першу чергу, проводжу послідовну освітню роботу з молодшим поколінням дівчат у різних форматах. Історія Ірини Левчук для мене дуже важлива та показова як історія, про яку варто розповідати і ставити в приклад", – резюмувала Юлія Льовочкіна.

Нагадаємо, всесвітня кампанія Girl2Leader діє під егідою міжнародної неурядової організації Women Political Leaders Global Forum. В рамках боротьби з домашнім насильством в грудні 2019 року в парламенті України пройшла фотовиставка Girls voice against violence, яку презентували учасниці кампанії Girl2leader Ukraine.

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