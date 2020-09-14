В условиях карантина мобильные операторы вынуждены пойти на пересмотр тарифов, - СМИ

Многомесячный карантин и переход украинцев на удаленною работу вызвали рост потребления телеком-услуг. По данным Vodafone, в апреле - июне 2020 года потребление мобильного интернета выросло на 42%.

Это говорит о растущей нагрузке на сети операторов, что повлечет за собой большие инвестиции в расширение сети 4G. При этом такие вложения неизбежно приведут к пересмотру операторами своих тарифов.

Мобильные операторы уже уловили выросший спрос на услуги. Например, оператор Vodafone в мае анонсировал повышение стоимости основных тарифов в среднем на 20%. Рост в пределах 15−40 гривен коснулся многих абонентов оператора. В ближайшие месяцы оператор планирует полностью закрыть несколько недорогих тарифов, а абонентов перевести на другие. Так, с 18 сентября перестанет действовать популярный семейный тариф Vodafone Family Plus.

Оператор Lifeсell также откорректировал цены в соответствии с новыми реалиями: стоимость существующих тарифов не увеличил, но при этом начал предлагать новые пакеты - с большей "начинкой", но и ценами на 10−50 гривен дороже, закрыв возможность подключения предыдущих пакетов. Такой маркетинговый ход позволяет говорить, что оператор не повышает цены существующим клиентам; но при этом будет наращивать доходы за счет новых.

Против общей тенденции подорожания тарифов пошел "Киевстар". В начале сентября оператор объявил о запуске обновленных тарифов с увеличенным в два раза количеством интернета и минут для звонков. При этом цены для абонентов остались без изменений. Можно предположить, что таким образом "Киевстар" пытается привлечь новых клиентов.

В самой компании это называют частью социальной ответственности. По словам Александра Комарова, президента "Киевстар", именно начало учебного года и возросший за время карантина спрос на мобильный интернет и звонки заставил компанию пересмотреть свои предложения.

Однако постепенный рост цен у всех операторов неизбежен. Украина регулярно оказывается в рейтинге стран с самой дешевой мобильной связью. При этом "большая тройка" вместе уже инвестировала более 60 миллиардов гривен в строительство 3G и 4G сетей. Качество связи и интернета в Украине находятся на достаточно хорошем уровне по сравнению со странами, где цены в несколько раз выше. Есть, конечно, критическими моменты, такие как покрытие 4G маленьких сел и основных автодорог. Но операторы взяли на себя обязательства покрыть их скоростным интернетом в следующее 2 года. Вместе с растущей нагрузкой на инфраструктуру это потребует от них значительных новых инвестиций.

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