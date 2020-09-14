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14 вересня 2020, понеділок, 13:03 375
Бізнес 2020-09-14T13:45:02+03:00
Українські Новини
В умовах карантину мобільні оператори змушені піти на перегляд тарифів, - ЗМІ

В умовах карантину мобільні оператори змушені піти на перегляд тарифів, - ЗМІ

Тимофей Борзенко
Мобільний телефон. Фото: facebook.com/JSCU
Мобільний телефон. Фото: facebook.com/JSCU

Багатомісячний карантин і перехід українців на віддалену роботу викликали зростання споживання телеком-послуг. За даними Vodafone, в квітні - червні 2020 року споживання мобільного інтернету зросло на 42%.

Це говорить про зростаюче навантаження на мережі операторів, що спричинить за собою великі інвестиції в розширення мережі 4G. При цьому такі вкладення неминуче призведуть до перегляду операторами своїх тарифів.

Мобільні оператори вже зафіксували зростання попиту на послуги. Наприклад, оператор Vodafone в травні анонсував підвищення вартості основних тарифів в середньому на 20%. Зростання в межах 15-40 гривень торкнулося багатьох абонентів оператора. У найближчі місяці оператор планує повністю закрити кілька недорогих тарифів, а абонентів перевести на інші. Так, з 18 вересня перестане діяти популярний сімейний тариф Vodafone Family Plus.

Оператор Lifeсell також відкоригував ціни відповідно до нових реалій: вартість існуючих тарифів не збільшив, але при цьому почав пропонувати нові пакети - з більшою "начинкою", а й цінами на 10-50 гривень дорожче, закривши можливість підключення попередніх пакетів. Такий маркетинговий хід дозволяє говорити, що оператор не підвищує ціни існуючим клієнтам; але при цьому буде нарощувати доходи за рахунок нових.

Проти загальної тенденції подорожчання тарифів пішов "Київстар". На початку вересня оператор оголосив про запуск оновлених тарифів зі збільшеним в два рази кількістю інтернету і хвилин для дзвінків. При цьому ціни для абонентів залишилися без змін. Можна припустити, що таким чином "Київстар" намагається залучити нових клієнтів.

У самій компанії це називають частиною соціальної відповідальності. За словами Олександра Комарова, президента "Київстар", саме початок навчального року і зрослий за час карантину попит на мобільний інтернет і дзвінки змусив компанію переглянути свої пропозиції.

Однак поступове зростання цін у всіх операторів неминучий. Україна регулярно опиняється в рейтингу країн з найдешевшим мобільним зв'язком. При цьому "велика трійка" разом вже інвестувала понад 60 мільярдів гривень у будівництво 3G і 4G мереж. Якість зв'язку і інтернету в Україні знаходяться на досить хорошому рівні у порівнянні з країнами, де ціни в кілька разів вищі. Є, звичайно, критичні моменти, такі як покриття 4G у маленьких селах і на основних автодорогах. Але оператори взяли на себе зобов'язання покрити їх швидкісним інтернетом у наступні 2 роки. Разом зі зростаючим навантаженням на інфраструктуру це вимагає від них значних інвестицій.

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